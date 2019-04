Cote d'Ivoire: Promotion des actions du Chef de l'Etat - Le mouvement "Horizon Rhdp, notre héritage" mobilise le Sud-Comoé, samedi

Les responsables du mouvement "Horizon Rhdp, notre héritage" continuent de mailler le terrain pour faire la promotion des actions du Chef de l'Etat.

Après Adzopé, Alépé, Dr Soumahoro Youssouf et son équipe ont annoncé, hier, au cours d'une conférence de presse aux II Plateaux-Vallons, une grande cérémonie à Aboisso, la capitale du Sud-Comoé.

Cette rencontre de mobilisation, selon Dr Soumahoro Youssouf, président d'honneur d'Horizon Rhdp, notre héritage", sera l'occasion d'instruire les habitants de cette cité et, partant, l'ensemble des populations de la région sur les grandes réalisations du Président Ouattara, mais aussi sur les actions qu'il a posées pour la promotion des cadres de cette localité.

« Nous appelons toutes les populations du Sud-Comoé à effectuer massivement le déplacement pour entendre le message de paix et de développement du Président de la République », a-t-il invité.

Dr Soumahoro Youssouf, toujours dans le cadre des actions de proximité, a fait savoir que son mouvement se rendra le 13 avril, en France et le 20 du même mois en Tunisie pour sensibiliser et mobiliser la diaspora ivoirienne autour des idéaux et de la vision du Chef de l'Etat de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent où le vivre ensemble sera la chose la mieux partagée.

Dr Aboua Gustave, le parrain du mouvement " Horizon Rhdp, notre héritage", lui, a soutenu que le Président Ouattara demeure le bâtisseur de la Côte d'Ivoire après le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny.

Relativement à l'actualité politique, Dr Soumahoro Youssouf a félicité Guillaume Soro d'avoir opté pour un ton modéré et apaisé pendant ses sorties.

Pour lui, vu que l'ancien président de l'Assemblée nationale dit qu'il n'a aucun problème avec le Chef de l'Etat et que sa démarche s'inscrit dans le droit fil de la réconciliation nationale, il se doit de mettre son comité politique à sa disposition.

Mieux, Dr Soumahoro a exhorté le député de Ferkéssédougou à initier une médiation entre Alassane Ouattara et le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié.

« Il est déjà très engagé dans la réconciliation. Nous aimerions qu'il s'occupe de cet autre chantier et nous savons qu'il en a les capacités physiques, morales et intellectuelles », s'est-il persuadé.

Avant de préciser que l'entente entre le Chef de l'Etat et le " Sphinx" de Daoukro est un gage de paix pour le pays, en général et pour les militants et sympathisants du Rhdp, en particulier.