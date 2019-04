Angola: Un navire de croisière accoste au Port de Namibe

Moçâmedes — Un bateau de croisière américain, avec 230 touristes à bord, de différentes nationalités, a accosté ce mercredi matin au Port Commercial de Namibe, pour une visite de quelques heures à la province.

À Moçâmedes, les touristes américains, australiens, chinois, sud-africains, allemands, portoricains, espagnols et anglais, se sont divisés en trois équipes et se sont rendus dans le désert de Namibe, l'un des lieux touristiques où se trouve la plante rare au monde "Weliwítschia mirabilis" et le Lagoa do Arco(marais), situé à 60 km de la capitale provinciale.

Les touristes ont également visité la forteresse et Sao Fernandes, l'église de Santo Adrião, l'enceinte deFestas do Mar et la vieille ville de Moçâmedes, où ils ont reçu des explications des guides touristiques de la province sur l'existence et la structure architecturale de ces lieux.

S'adressant à Angop, certains touristes, qui se sont rendus à Namibe pour la deuxième fois, affirment qu'ils ont tout intérêt à connaître l'histoire des premiers habitants de cette terre déserte disposant de nombreuses ressources marines.

"Notre intérêt, en tant qu'historiens, est de savoir comment les gens sont arrivés dans cette région et ce qu'ils avaient avant dans ce désert de Namibe, car nous avons des données mais il est nécessaire de les enrichir davantage et nous sommes ici pour vérifier et déterminer quelque chose de plus", ont affirmé les touristes.

Les touristes ont également visité la lagune d'Arco, dans la municipalité de Tômbwa, à 60 km de la capitale Moçâmedes, dans la province de Namibe, une région touristique qui accueille chaque année plus de cinq cents touristes en provenance de la Namibie, de l'Afrique du Sud, de la Russie, du Portugal et de Cuba

Se confiant à l'ANGOP, la directrice du Bureau provincial de la culture et du tourisme, Amélia Camunheira, a déclaré que le gouvernorat local s'employait à créer les conditions permettant aux prochaines croisières de passer la nuit afin de profiter de l'hospitalité et des charmes offerts par la province, telles que les plages, les eaux thermales de Montipa, Serra da Neve, peintures rupestres et autres lieux.

"C'est un défi que nous avons parce que nous voulons que nos touristes passent plus de temps dans notre ville et apprécient de près tout le bien que possède Namibe, car nous comptons dans ce travail sur les agences de tourisme, vu que le nombre de touristes augmente chaque année et c'est très bon pour nous ", a-t-elle expliqué.

La croisière touristique a quitté Namibe à 13 heures en direction de Lobito. C'est le troisième bateau de croisière à gravir la province de Namibe.

Dinis Martins, chef de l'agence de voyage touristique Travelgest, basée à Luanda et à Huila, qui fait partie de l'organisation de l'accueil des touristes à Namibe, a déclaré que l'agence avait fourni un soutien aux touristes qui font escale dans le pays.

"L'objectif principal de notre agence est d'attirer plus de touristes, afin de promouvoir et de diffuser le tourisme dans notre pays", a-t-il ajouté.

Dans la province de Namibe, trois navires de croisière ont déjà accosté avec plus de 500 touristes.

Le bateau de croisière arrive au port de Lobito jeudi. Le voyage des touristes à bord du navire de croisière américain a débuté le 28 mars de cette année en Afrique du Sud, puis a traversé la Namibie et se trouve maintenant en Angola, où il a déjà accosté au Port de Namibe, puis à Lobito et enfin à Luanda. La tournée du navire de croisière se termine ce mois-ci (avril) en République du Ghana.