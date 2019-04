Gabon: L'entreprise Deloitte échange avec la presse

Les responsables de l'entreprise Deloitte ont échangé , mardi 02 avril 2019, avec la presse nationale et internationale. C'est le siège de l'entreprise qui a prêté son cadre à l'évènement qui intervenait à l'issue d'une visite de deux jours des responsables de l'entreprise, notamment le Président Sami Rahal, le Directeur Général Afrique francophone, Brice Chasles, le PCA de Deloitte Afrique, Alain Penanguer et le Secrétaire Général, Amaury de Beauvoir.

Cette visite avait pour objectif d'échanger avec les différents publics notamment les responsables d'administrations publiques et les entreprises privées qui constituent nos clients, a précisé Nicolas Balesme, l'associé Directeur Général de Deloitte Gabon. Nous avons voulu avoir des interactions avec eux afin de mieux comprendre leurs besoins ainsi que leurs difficultés pour proposer ensuite des solutions adaptées pour une meilleure efficacité. L'objectif, in fine, est de mettre en place des solutions qui permettent d'avoir une meilleure efficacité opérationnelle, a-t-il ajouté.

« Au sortir de ces rencontres, nous croyons vraiment que le Plan de Relance de l'Economie gabonaise est dans une phase d'opérationnalisation. Nous avons rencontré beaucoup de décideurs qui ont une vision claire des stratégies à mettre en œuvre pour relancer l'économie et nous nous proposons des services dans ce cadre » a expliqué Nicolas Balesme.

Parmi les stratégies envisagées, on parle beaucoup de partenariats publics privés (PPP) qui permettront d'opérationnaliser certains grands projets en cours ou à venir. C'est un exemple parmi tant d'autres qui prouvent à suffisance la volonté des autorités à relancer l'économie. Notre rôle est d'accompagner ces initiatives en proposant des solutions adaptées et d'accompagner leur mise en œuvre. Ces services concernent la reforme de l'administration notamment les systèmes d'information, les processus de gestion, l'excellence opérationnelle et bien d'autres. Ces solutions permettent d'accompagner la relance de l'économie en rationalisant les entreprises et les administrations publiques avec une meilleure efficacité opérationnelle, a signifié l'associé, Directeur Général de Deloitte Gabon.

Pour Brice Chasles, le Directeur Général de Deloitte Afrique francophone, l'entreprise croie au potentiel de l'Afrique et continue d'impacter positivement le développement des pays dans lesquels elle est implantée. Cet impact touche à la fois le tissu industriel, la création d'emplois mais aussi les activités sociales avec la Fondation Deloitte et le programme "impact day", consacré aux œuvres sociales dans la santé, l'éducation, l'appui aux personnes démunies etc.

Dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, deux accords cadres ont d'ailleurs été signés. L'un avec l'ONG Ogooué Labs pour l'organisation très prochainement d'un café numérique, l'autre avec la Société d'Incubation Numérique du Gabon (SING) pour un accompagnement pédagogique dans le domaine du numérique.

Ces accords s'inscrivent dans notre politique de développement de compétence, a indiqué le DG Afrique francophone de Deloitte. « Nous nous inscrivons dans la durée avec une stratégie de construction de firme forte avec le développement des compétences locales. Grâce à cette stratégie, nous sommes gabonais au Gabon, ivoirien en Côte d'ivoire, tunisien en Tunisie... » a-t-il expliqué.

Installée au Gabon depuis 20 ans déjà, l'entreprise leader mondial des services professionnels compte 1000 collaborateurs, dont une centaine au Gabon, repartis entre Libreville et Port-Gentil. Elle offre des services dans le domaine de la création d'entreprise, l'organisation opérationnelle, la levé des fonds ou recherche des financements, l'expertise comptable, l'audit, les processus de gestion, la mise en place des systèmes d'information et bien d'autres.