Togo: Un pasteur fait brûler des bougies sur sa tête, l'image suscite indignation sur la toile

L'image fait le tour de la toile et des réseaux sociaux depuis quelques jours et suscite indignation de la part et tout genre de commentaire de la part des internautes et whatsAppnautes.

Il s'agit de l'image qui illustre cet article où on voit bien une jeune homme qui se fait brûler des bougies sur la tête.

Il ressort de posting qui accompagne l'image que c'est le "pasteur d'une église qui fait brûler les bougies sur la tête de ce fidèle, soi-disant, pour le délivrer des esprits sataniques qui le rendent malade".

En tout cas, comme tous, on est tenté de se demander, "jusqu'où iront les églises de réveil dans la manipulation des esprits faibles ?".

SAns en attendre une réponse, certains sont arrivés à la conclusion selon laquelle, c'est "ça plutôt qui est satanique !!!" alors que d'autres se demandent encore si "ça aussi c'est église ?". A chacun d'y aller de ses commentaires et analyse de situation et suivant sa foi.

Toutefois, on peut se permettre de convier la Police des Cultes à accélérer le pas dans ses actions pour barrer la voie à tout vendeur d'illusion, et que de tels abus et n'importe quelque autre, sur la personne des populations togolaises qui n'aspirent qu'à servir leur créateur, soient évités.