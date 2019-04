Sénégal: Ndoffane - L'inter-communalité mise en avant dans le Laghem

Ndoffane (Kaolack) — Tous les maires de l'arrondissement du Laghem ont pris part ce jeudi à la cérémonie commémorant la 59-éme édition de l'indépendance du Sénégal, à l'initiative du maire de Ndoffane, Mame Samba Ndiaye, a constaté l'APS.

En présence des autorités administratives locales, les populations de Latmingué, de Thiaré, Keur Backa et de Ndoffane ont eu droit à un spectacle somptueux offert par les élèves, le personnel de santé, les éléments de la Croix Rouge, les membres des associations de femmes, les sportifs et autres membres de la communauté.

"Cette fête est une occasion pour nous de mettre en exergue l'inter-communalité au grand bénéfice de la population du Laghém", a confié à l'APS l'initiateur de cette première dans cette localité.

Il a profité de cette rencontre pour lancer un appel aux maires de ces communes présents au défilé "pour que nous puissions travailler main dans la main dans le cadre de l'inter-communalité afin de mettre en place des infrastructures au bénéfice de l'ensemble des populations du Laghem".

Quant au sous-préfet de l'arrondissement de Koumbal, Makhtar Mbengue, il a également appelé les maires de l'arrondissement à aller vers la création d'un groupement d'intérêt communal.

"Les quatre communes du Laghem se rencontrent dans un village qui représente un point de jonction et qui pourra abriter des infrastructures communes dans le cadre d'un groupement d'intérêt communal, qui sera appuyé par l'Etat, au grand bénéfice des populations du Laghém", a-t-il dit.

Il invite les collectivités locales et les maires de ces différentes communes à plus de solidarité, plus de proximité et de coopération car, "l'union fait la force et l'inter-communalité est votre plus grand atout pour le développement du Laghem".

À la veille de la fête de l'indépendance que le Laghem célèbre à Ndoffane cette année, trois blocs de toilettes publiques construites par la commune ont été inaugurés à Ndoffane.

Ces blocs sont ainsi répartis : un au cœur du "Louma" au quartier Léona, un autre dans l'enceinte de la Grande Mosquée au quartier Thièrère et un troisième au quartier Darou Salam près du marché Baye Dramé.