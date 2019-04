Sénégal: Sécurité publique - Les populations invitées à collaborer avec les forces de défense et de sécurité

Mbour — Le préfet du département de Mbour (ouest), Saër Ndao, a invité jeudi, les populations sénégalaises, particulièrement celles de la Petite-Côte, à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour leur permettre de lutter plus efficacement contre toutes formes d'insécurité.

"La sécurité, ce n'est pas les forces de défense et de sécurité, c'est la collaboration avec les populations qui, malheureusement, refusent de collaborer.

Et quand on refuse de collaborer, l'action des forces de défense et de sécurité est anéantie ou négligeable", a-t-il notamment fait savoir, au terme du défilé du 4 avril qui commémore le 59ème anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

Selon lui, la Police sénégalaise ne manque pas de moyens, tout au contraire, elle monte en puissance. L'Etat du Sénégal a placé l'équipement et tout ce qu'il y a comme logistique pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité au coeur de sa politique.

"On ne peut pas communiquer sur tout ce qu'on fait pour elles, c'est des questions de souveraineté qui font qu'on ne peut pas communiquer sur ça. Mais, encore une fois, nous voulons rassurer tous les sénégalais et tous les Mbourois, leur dire que les forces de défense et de sécurité sont assez outillées", a dit Saër Ndao.

A en croire le chef de l'exécutif départemental, les forces de défense et de sécurité ont l'outil qu'il faut, les infrastructures adéquates pour s'adapter au monde moderne, aux formes de délinquance modernes.

"Nous demandons cette collaboration des populations avec les forces de défense et de sécurité, parce que c'est l'anticipation dans la mise en place des dispositifs de sécurité. La Police, la Gendarmerie et l'ensemble des forces de défense et de sécurité sont là, donc, rassurez-vous et collaborer avec elles et nous aurons la meilleure protection possible", a plaidé Saër Ndao.