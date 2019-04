Cote d'Ivoire: RGPH 2019 - Nialé Kaba implique les guides religieux dans la sensibilisation

La ministre du Plan et du Développement a sollicité l'appui des guides religieux dans la sensibilisation des populations pour une opération réussie.

L'étape de dénombrement, communément appelé recensement des populations et des ménages compris dans le processus de Recensement général de la population et de l'habitat (Rgph) lancé en juin 2018 pour 36 mois, aura lieu entre novembre et décembre 2019.

Pour sa réussite, Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement ne veut laisser aucune structure, organisations et associations de masse, capables de permettre au Gouvernement d'atteindre ses objectifs.

Celui de disposer, à travers ce cinquième Rgph, de données de base fiables lui permettant de réaliser les actions de développement promis, entre autres, l'électrification rurale, l'adduction d'eau, l'administration du territoire, les écoles.

Elle a donc convié, hier, à son cabinet au Plateau, les responsables des confessions religieuses pour, dit-elle, les impliquer en tant que personnes morales dans la sensibilisation et la mobilisation des fidèles surtout pendant le recensement des ménages et des populations qui durera 21 jours.

« Ce sera une opération de contact au cours de laquelle les 40 milles agents recrutés par régions iront vers les foyers. Je souhaite donc votre appui pour que les populations leurs réservent un accueil chaleureux », a-t-elle exhorté.

La ministre du Plan et du Développement a aussi appelé à la caution morale et spirituelle des religieux lors des prêches, des sermons afin que les fidèles comprennent la pertinence de l'opération et acceptent de se faire recenser par les agents.

Qui viendront, précise-telle, à leur domicile, dans les campements, villages, communes, quartiers et villes pour poser des questions et recueillir des informations anonymes. « Votre appui est donc nécessaire maintenant, mais surtout, à la veille de la grande phase », a-t-elle insisté.

En tant que partenaire technique de l'opération, Argentina Matavel Piccin, représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population (Unfpa), a rappelé que cette opération est très importante pour l'organisation internationale.

Car celle-ci doit toujours disposer de données des pays, des données fiables et désagrégées, c'est-à-dire, par catégorie (sexe, religion, âge, handicap, etc.).

Ce, pour respecter les normes et standards internationaux établis et qui sont respectés partout dans le monde. « C'est à partir de ces données que le gouvernement mettra en marche sa politique sociale de façon inclusive », précise-elle.

Venus nombreux participer à cette rencontre, les représentants des confessions religieuses ont témoigné leur adhésion au processus et promis de mettre tout en œuvre pour accompagner le gouvernement dans ce projet très important pour la Côte d'Ivoire.