Sénégal: Le thème du défilé 2019, une invitation adressée surtout à la classe dirigeante (Idrissa Seck)

Thiès — Le thème du défilé du 4 avril 2019 portant sur l'éducation à la citoyenneté, est une invitation adressée surtout à la classe dirigeante pour l'émergence de modèles de conduite, notamment dans la gestion des affaires publiques, a indiqué jeudi, le président du conseil départemental de Thiès Idrissa Seck.

"La citoyenneté étant à l'honneur, c'est une invitation adressée à l'ensemble de la population, mais surtout à la classe dirigeante, pour que des exemples et des modèles de comportement et de conduite notamment dans la gestion des affaires de l'Etat, puissent être offerts à notre jeunesse et à l'ensemble de la population", a dit Idrissa Seck.

M. Seck venait de prendre part à la place Mamadou Dia de la capitale du rail, au défilé civil et militaire du 4 avril, dont l'édition 2019 est axé sur le thème "Les forces de défense et de sécurité, un exemple dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale".

"Je pense que c'est un thème très bien choisi", a noté l'ancien maire de la ville de Thiès. La citoyenneté renvoie à la conscience d'être un actionnaire du pays, pour l'avoir confié à un dépositaire et, par conséquent, de se sentir concerné au premier chef, pour tout ce qui est de la marche du pays aussi bien, en termes d'engagement, d'attitude que de comportement, a-t-il détaillé en langue wolof.

Il a saisi l'occasion pour "rendre grâce à Dieu, féliciter et rendre hommage aux forces de défense et de sécurité" pour cette "magnifique (et) superbe fête", ainsi que ce "très beau défilé".

Le candidat malheureux à la présidentielle du 24 février dernier a aussi rendu hommage aux populations thiessoises pour leur "attachement et (leur) affection indéfectibles à (son) endroit", tout en leur renouvelant ses remerciements.

Il a prié pour "que cette édition soit l'inauguration d'une ère de paix et de prospérité pour le Sénégal et pour l'Afrique" .