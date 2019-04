Cote d'Ivoire: Saison des pluies et prévision des risques - L'Onpc offre 7 postes pluviométriques automatiques à la Sodexam

L'Office national de la protection civile (Onpc) a offert sept (7) postes pluviométriques automatiques (Pulsoweb) à la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam).

C'était à l'occasion de la célébration, au niveau national, de la Journée mondiale de la météorologie ce jeudi 4 avril 2019, dans l'enceinte de la Sodexam, à Abidjan-Port-Bouët autour du thème « Le soleil, la terre et le temps ».

Selon Benjamin Soro, directeur de cabinet, représentant le ministre des Transports, le changement climatique concerne tout le monde.

Il touche presque tous les secteurs socio-économiques, de l'agriculture au tourisme, en passant par les infrastructures, le transport et la santé.

Il a une incidence sur l'eau, les aliments et l'énergie. Ainsi, « la Côte d'Ivoire dans son ambition de devenir un pays émergent à l'horizon 2020 a besoin d'améliorer la qualité de ces services météorologiques et climatiques vers les usagers.

Cette action nécessite la mise en place d'un système de vigilance, d'alerte afin de réduire les risques de catastrophes et améliorer la résilience des secteurs économiques face aux changements climatiques », a-t-il soutenu.

Pour Jean-Louis Moulot, directeur général de la Sodexam, l'acquisition de ces nouveaux équipements va permettre à sa structure d'accomplir pleinement sa mission. A savoir, la collecte des données pluviométriques en temps réel dans le District d'Abidjan.

Aussi a-t-il rappelé l'installation d'une quinzaine de pluviomètres dans les 13 communes du District d'Abidjan.

Ce qui donne un total de 53 stations pour collecter les données et les transmettre aux autorités compétentes dans le cadre de la prévention des catastrophes et inondations.

« Depuis 1961, la journée météorologique mondiale est célébrée. Le 23 mars 1950 marque l'entrée en vigueur de la Convention portant création de l'organisation météorologique mondiale et donne l'occasion de souligner l'immense contribution qu'apportent les services météorologiques et hydrologiques nationaux à la sécurité et au bien-être de la société », explique Daouda Konaté, directeur de la météorologie nationale.

Avant d'ajouter: « la célébration de cette journée en Côte d'Ivoire a pour objectifs de présenter les équipements acquis par la Sodexam et montrer leur utilité, sensibiliser les populations et particulièrement la jeunesse non seulement aux risques des catastrophes météorologiques mais également les activités humaines qui ont une part importante dans le dérèglement du climat.

Afin de développer des comportements responsables, mais aussi présenter les avantages socio-économiques des produits et services météorologiques et climatiques ».

Selon les statistiques de 1996 à 2018, le District d'Abidjan a enregistré plus de 200 morts et de nombreux dégâts matériels.

L'année 2018 a été une année exceptionnelle avec une quantité de pluie de 302,3 mm enregistrée dans la commune de Cocody dans la nuit du 18 au 19 juin, ayant entraîné 18 morts et 120 blessés.