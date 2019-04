Cote d'Ivoire: Journée mondiale de l'autisme - Le ministre Aka Aouélé appelle à une plus grande mobilisation contre cette pathologie

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Aouelé, a appelé les acteurs du secteur sanitaire, les partenaires au développement, les organisations, les associations et les parents à une plus grande mobilisation contre cette maladie.

C'était à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'autisme, le 2 avril 2019, à la salle Félix Houphouët-Boigny, du district d'Abidjan.

Placée sous le thème : « Une lumière pour mieux voir l'autisme, sortons l'autisme de l'ombre» et la présidence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Aouélé.

A côté de l'engagement de la Fondation Orange Côte d'Ivoire, partenaire de cette édition et de l'Association Autisme Côte d'Ivoire, le ministre de la santé a plaidé pour une sensibilité plus accrue pour sortir l'autisme de l'ombre. Une maladie pour laquelle il n'existe jusqu'à ce jour pas de traitement curatif.

Pour lui, l'autisme mérite une attention particulière, car cette maladie constitue un enjeu de santé publique. Aussi, a-t-il réaffirmé l'engagement du gouvernement à lutter contre cette pathologie.

Pour sa part, Jean-Marie Vianney Yaméogo, représentant de l'Organisation mondiale pour la santé (Oms), a invité tous les acteurs, publics et étatiques, privés et les parents à une conjugaison des efforts pour la sensibilisation et la lutte contre l'autisme.

Plaidant pour un diagnostic beaucoup plus précoce, Dr Bissouma Anne-Corine, Pédopsychiatre, représentant le Centre Marguérite Te Bonlé de l'Institut national de santé publique (Insp), a invité les parents dont les enfants présentent ces signes, à se rendre immédiatement dans ce Centre spécialisé dans le traitement de l'autisme.

Le Pr Aka-Diarra, Neurologue et Administrateur santé de la Fondation Orange Côte d'Ivoire a réaffirmé l'engagement de sa structure à accompagner les actions de sensibilisation, de dépistage, de prévention et de prise en charge des populations infanto-juvéniles sujets aux troubles du spectre de l'autisme.