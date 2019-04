Togo: De la nécessité pour Boukpessi de renforcer la sécurité du "sorcier blanc" noirci par son bilan médiocre

Comment un entraîneur qui est payé à 25 000 000 de franc cfa par mois avec un bilan plus que catastrophique puisse encore être gardé à la tête des Eperviers ? On l'appelle sorcier blanc mais tout au long de son mandat au Togo il n'a été que sorcier noir. En principe dans un état normal, après cette élimination de la can 2019 contre le Bénin, Claude Le Roy devait annoncer sa démission.

Surtout que son objectif c'est de qualifier le Togo à cette compétition continentale. Nous apprécions les blancs parce qu'ils ont la culture de démission.

Mais ici au Togo, nous avons l'impression que les blancs, une fois arrivé chez nous, copient nos gouvernants.

Claude le Roy profite de la dictature cinquantenaire au Togo pour s'accrocher à la tête des Eperviers. Puisque celui qui l'a recruté n'a pas la culture de démission, il reste indiffèrent aux cris de démission contre Claude Le Roy.

Comme au Togo ceux qui n'ont pas le courage de démissionner voient leur sécurité renforcer, il serait mieux qu'on en fait autant pour Claude Le Roy surtout que l'homme au bilan suicidaire se laisse aller dans les boîtes de nuit comme un portefaix malgache.

Le maintien de Claude à la tête des éperviers malgré l'élimination des éperviers est une provocation vis-à-vis des Togolais.

Ça crée une vive indignation au sein des populations voilà pourquoi avec un regard de journaliste, je demande que sa sécurité soit renforcée. Je crains qu'il serait agressé s'il refuse de démissionner.

Il avait laissé entendre sur canal plus qu'il ne prononcera pas le mot démission. Je pense que, quand on est honnête et sérieux, on tient à sa parole. 25 000 000 de f cfa c'est trop pour un entraîneur qui ne gagne que dans les boîtes de nuit avec la danse de chauve souris en compagnie des tomates aux petites fesses. 25 000 000, c'est le salaire globale de 1250 journalistes togolais ( à raison de 20 000f par mois).

Claude Le Roy doit partir ! Il est l'entraîneur le mieux payé de l'histoire de tous les entraîneurs au Togo et il est également celui qui a eu un bilan le plus décevant de l'histoire du Togo. Il est à l'image de nos gouvernants qui ne veulent pas démissionner.

Voilà pourquoi il n'est pas inquiété. Vous ne pouvez pas donner l'impression d'avoir une meilleure intention en créant le PND et au même moment jouer à l'hypocrite.

Soit, vous limogez Claude Le Roy ou soit, vous le protégez comme on vous protège sinon un citoyen incontrôlé et frustré lui ferait regretter son je m'en foutisme.

Ce n'est pas un souhait mais tout peut arriver. Dans un pays où on ne fait pas des enquêtes pour mettre la main sur les malfaiteurs, il n'est pas exclu qu'un togolais frustré rase la tête à Claude Le Roy dans une boîte de nuit.