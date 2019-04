Sénégal: Fatick - Le gouverneur salue la forte mobilisation de la jeunesse

Fatick — Le gouverneur de la région de Fatick, Gorgui Mbaye, a salué jeudi, la forte mobilisation de la jeunesse fatickoise à l'occasion de la célébration du traditionnel défilé marquant la commémoration de la 59ème édition de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

Célébrée sur le grand boulevard de la ville de Fatick, la jeunesse a, lors de ce défilé, remporté la palme de la mobilisation aussi bien du côté du public que des défilants.

"Cette forte mobilisation de cette frange de la population qu'est la jeunesse est la preuve qu'elle a compris le thème de cette édition et se l'est appropriée", s'est réjoui M. Mbaye au terme du défilé civil, militaire et paramilitaire.

"Je salue également la population qui a participé en masse à ce défilé par la mobilisation de toutes ses composantes", a-t-il ajouté, entouré de ses adjoints, du préfet du département de Fatick, Ndéye Nguénard Mbodj et des autorités militaires de la zone militaire numéro 3.

Il a estimé que le défilé s'est déroulé dans l'allégresse, la joie et la diversité.

"Un défilé solennel qui a été une grande fête nationale marquant le 59ème anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale", a-t-il ajouté.

Au total 1673 civils et les 294 militaires et paramilitaires ont pris part au défilé qui "s'est terminé en apothéose".

Le 59ème anniversaire de l'indépendance du Sénégal porte sur le thème " Forces de défense et de sécurité, un exemple dans la construction à la citoyenneté et à l'unité nationale".

Le gouverneur a magnifié l'exemplarité des forces de défense et de sécurité dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale.

"Les forces de sécurité et de défense sont bien placées par rapport au thème de cette édition. Nos forces se caractérisent par leur discipline, leur professionnalisme, par leur organisation et leur méthode et tout le monde doit s'en inspirer", a-t-il plaidé.