Sénégal: Tambacounda - Le gouverneur plaide pour l'émergence d'un citoyen modèle

Tambacounda — Le gouverneur de la région de Tambacounda, El hadj Bouya Amar a plaidé jeudi, pour l'émergence d'un citoyen modèle, bien éduqué, capable de porter le développement durable du pays.

" Aujourd'hui, nous avons le défi de développement et de sécurité à relever. Pour y arriver, nous devons avoir un citoyen modèle, bien éduqué, capable de porter le développement de notre pays", a-t-il dit.

Le gouverneur a fait une déclaration à la fin du défilé civil et militaire marquant la célébration du 59ème anniversaire de l'indépendance du Sénégal.

Le thème porte cette année sur " Forces de défense et de sécurité, un exemple dans la construction à la citoyenneté et à l'unité nationale".

" Un thème ne peut être plus révélateur pour la région de Tambacounda. Une région qui regroupe plusieurs groupes d'individus venus de différentes régions du pays et de la sous-région", a-t-il fait savoir.

Le chef de l'exécutif régional a invité les uns et les autres à une " bonne éducation et une bonne vision" pour relever le défi du développement.

"Malgré les différences d'âge, de religion ou d'ethnie, l"unité nationale est le socle de ce pays. Nous nous devons de la préserver pour le citoyen de demain", a indiqué El Bouya Amar.

" La paix et la stabilité est à préserver. C'est une valeur sure et c'est pourquoi nous avons beaucoup de communautés qui vivent parmi nous", a-t-il dit.

Il a rappelé que l'Etat est le garant de la paix et de la sécurité (... ) accompagné par les forces de défense et de sécurité qui sont là pour consolider la paix et la stabilité.