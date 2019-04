Cote d'Ivoire: Duékoué - Une tornade fait de nombreuses victimes et d'énormes dégâts matériels

Les populations de la ville de Duékoué, capitale de la région du Guemon, sont dans la détresse depuis la nuit du mercredi 3 avril 2019.

En effet, elles ont été victimes d'une tornade ayant fait plusieurs des dégâts matériels. Des populations blessées, des logements décoiffés, destruction du système électrique, des arbres et des poteaux électriques déracinés, des écoles décoiffées.

C'est ce spectacle de désolation qu'offre Duékoué depuis ce jeudi 4 avril, suite à une forte pluie qui s'est abattue sur la ville.

Cette tornade n'a épargné aucun quartier. Elle a tout ravagé sur son passage. Du quartier Kôkôman à Toguehi, en passant par Antenne, Représentant et Cité Marie, le constat est amer.

Plus de 200 familles de la commune du maire Gui Bony sont aujourd'hui sans abris. Pire le seul hôpital et les bureaux de la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie) n'ont pas été épargnés. La toiture du bureau des agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr) a également été emportée.

Au niveau des blessés, il faut noter une dizaine de victimes dont des cas graves. La toiture du garage de la résidence du préfet de région s'est écroulée sur le gardien des lieux. Son état de santé est jugé critique. Il a été évacué au Chu de Treichville pour des soins adéquats.

Les populations dans l'angoisse attendent le réconfort et le soutien des autorités régionales, communales et de l'État ainsi que des personnes de bonne volonté. Le préfet de région du Guemon, Sory Sangaré, a informé sa hiérarchie et appelé les populations au calme.

La ville est sans électricité et eau courante depuis le mercredi. Cette tornade a été baptisée par les habitants du Guemon qui gardent encore le sourire malgré la situation, tornade "Oulaï".