Sénégal: L'inflation en hausse de 0, 5 % en 2018 (ANSD)

Dakar — L'inflation a enregistré une progression moins importante en 2018, se situant à 0, 5 % contre une hausse de 1, 3 % l'année précédente, a annoncé l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

"Après une hausse de 1,3 % en 2017, le taux d'inflation a enregistré une progression moins importante de 0, 5 % en 2018", indique la structure dans sa note consacrée à l'évolution annuelle des prix à la consommation.

Le rapport consulté vendredi à l'APS lie la variation à la hausse des prix à la consommation principalement au renchérissement de 4, 5 % des coûts des boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants, de 3, 1 % des produits alimentaires et boissons alcoolisées.

Elle résulte également de la progression de 1, 1 % des prix des services de l'enseignement et de 1 % des coûts des restaurants et hôtels, souligne la Direction des statistiques économiques et de la comptabilité nationale de l'ANSD

Dans le même temps, la baisse de 2, 2 % des prix des services de communication et le repli dans une moindre mesure de 0, 6 % de ceux des articles d'habillement et chaussures, ont amoindri la tendance haussière, précise la structure du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan.

L'ANSD fait par ailleurs état d'une augmentation de 0, 9 en des prix des produits locaux et d'un recul de 0, 7 % de ceux des produits importés en 2008.

L'inflation sous-jacente, représentant l'indice général des prix calculé hors produits frais et produits énergétiques, a haussé modérément de 0, 2%, alors que le niveau des prix des produits frais s'est accentué de 2, 1 % en 2018. Celui des prix des produits énergétiques se repliant de 0, 3 %, relève le rapport.

En définitive, la hausse des prix à la consommation en 2018 est expliquée principalement, en termes de classification par secteur de production, par la progression de 1'ordre de 1, 4 % des prix du secteur primaire, peut-on y lire.