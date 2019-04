Togo: Les recettes de Kodjo pour les Locales et la présidentielle dans un "esprit républicain"

communiqué de presse

Depuis les législatives du 20 Décembre dernier, le MPDD de Gabriel Messan Agbéyomé Kodjo avec ses deux députés est devenu un parti parlementaire.

Dans un nouveau document signé de son président, ce mouvement étale les recettes pour que les locales qui se profilent à l'horizon et la présidentielle de 2020 se déroulent dans un "esprit républicain".

COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA FORMATION POLITIQUE MPDD : DE LA NECESSITE DE CONDUIRE LES PROCHAINS PROCESSUS ELECTORAUX DANS UN ESPRIT REPUBLICAIN

Le MPDD salue l'ouverture de la 1ère session ordinaire de l'année 2019 de la 6ième législature de l'assemblée nationale dans le respect de la loi fondamentale de notre pays.

Il relève surtout l'engagement solennel de la Présidente du Parlement dans son discours d'ouverture, affirmant avoir réservé une place de choix aux réformes institutionnelles et constitutionnelles pendant cette session et s'en félicite.

Il salue le passage de la délégation de l'assemblée parlementaire ACP-UE en mission d'étude et d'évaluation du processus démocratique en cours au Togo, et espère que son diagnostic sera à la hauteur des inquiétudes et de l'espérance des divers acteurs sociopolitiques du pays.

La formation politique MPDD salue la mise en place de la nouvelle CENI, et invite tous les commissaires de cette institution et tous les agents de l'Etat impliqués dans les processus électoraux, notamment les forces de l'ordre et de sécurité, la chefferie traditionnelle, l'administration préfectorale, et les Commissions électorales locales indépendantes, à travailler en responsabilité et en toute impartialité dans un esprit républicain pour préserver la grandeur et la dignité de leur charge, pour que les prochains scrutins se déroulent dans l'équité et la transparence pour affermir leur crédibilité et renforcer la cohésion et l'unité nationales.

Il salue en outre, l'entrée au sein de cet organe de régulation électorale des deux formations politiques issus de la C14, contestataire du processus ayant abouti à la nouvelle législature, et exhorte toute la classe politique à œuvrer davantage pour libérer les énergies créatrices en sommeil dans le pays.

En effet la formation politique MPDD considère que le problème de la décentralisation au Togo est au cœur de la démocratie participative, et du développement local et qu'à ce titre tous les efforts doivent se conjuguer pour un processus irréprochable et sans esprit partisan.

A ce titre, MPDD rappelle que dans le cadre des élections municipales, il y a autant de fichiers électoraux que de communes et que conséquemment, tout électeur résidant dans le ressort territorial d'une commune donnée, doit être préalablement inscrit sur la liste électorale de cette commune.

Ceci implique l'application des dispositions de la loi et des bonnes pratiques électorales universellement reconnues et qui recommandent l'ouverture d'une révision du fichier électoral avant toute élection. Nous devons fermement nous y atteler avant toute fixation de la date du scrutin.

La Formation politique MPDD demande au Gouvernement et à toute la classe politique de se départir de tout calcul de chapelle politique, afin de faire des prochaines élections locales, une occasion de libre expression des citoyens et du respect du choix des populations à la base.

La Formation politique MPDD invite les populations sur toute l'étendue du territoire national, et en particulier ses militants et militantes, sympathisants et sympathisantes à s'approprier ce processus enclenché pour les élections locales, pour en faire une véritable consultation citoyenne en vue d'un développement intégral à la base qui assure le plein épanouissement des populations.

Fait à Lomé le 4 avril 2019.

Le Président National

Messan Agbéyomé KODJO.