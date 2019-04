Gabon: ONG Malachie - Célébration de la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme

L'ONG Malachie s'est investie comme d'habitude à sensibiliser à l'autisme et à apporter sa contribution à la Journée mondiale dédiée à l'Autisme, et ce, à Libreville. Le Centre spécialisé pour enfants déficients cognitifs Action Loisir et Rééducation, situé au Haut de Gué-Gué était le lieu de la manifestation. Pour rappel, la Journée du 02 avril a été instituée par l'Assemblée Générale des Nations Unies comme la Journée Mondiale de Sensibilisation à l'Autisme à travers la résolution A/RES/62/139.

Toujours au cœur du social et du bien-être des personnes ayant un handicap, l'Ong Malachie ne ménage aucun effort pour venir en aide aux autres. L'activité sur la Journée mondiale de Sensibilisation à l'Autisme à travers la résolution A/RES/62/139, selon les responsables, s'est inscrite dans le cadre du programme d'intégration des personnes en situation de handicap et en difficultés d'insertion. Elle a été mise en œuvre par l'ONG Malachie.

Toujours selon les responsables de cette ONG, l'activité visait essentiellement les familles et les éducateurs. Elle avait pour objectif, d'apporter un appui aux personnes nécessiteuses. Les Objectifs spécifiques visés étaient de mettre à la disposition du Centre, du matériel ludique et pédagogique. Il était aussi question de sensibiliser la cible sur le dépistage de l'autisme

Il faut tout de même souligner qu'après le mot de bienvenu du responsable du centre, Orphée Koumba, le public a eu droit à la présentation du Programme d'Insertion des Personnes en Situation de Handicap et en difficultés d'insertion. Cela a été mis au clair par Avalyna Moundziegou, Psychosociologue et Secrétaire Général de l'ONG Malachie avant la remise symbolique du don (matériel pédagogique et ludique). Aussi, des ateliers, animés par des experts, relatifs aux troubles autistiques ont-ils été organisés à cet effet.

L'Ong Malachie prévoit d'autres actions qui verront très prochainement le jour dans le cadre du Programme d'Insertion des Personnes en Situation de Handicap et en difficultés d'insertion.