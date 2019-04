Maroc: Malgré sa blessure, Hakimi espère jouer la CAN 2019

Blessé dimanche en championnat contre Wolfsburg, Achraf Hakimi souffre d'une fracture du métatarse et sera absent des terrains jusqu'à la fin de la saison.

Mais alors que beaucoup pensent qu'il n'est pas certain qu'il puisse participer à la CAN 2019, en juin et juillet prochains, avec l'équipe du Maroc, le joueur, lui, est optimiste et ne cache pas son envie de participer à cette compétition.

« Je suis triste. Cela me fait plus peur de penser à mon retour qu'à l'opération », a dit le latéral marocain sur la radio espagnole COPE, propos relayés par Mountakhab. Et de poursuivre: « Mon intention est d'essayer de jouer la Coupe d'Afrique des Nations ».

il ne reste plus qu'à espérer que Hakimi guérisse vite pour avoir sa place dans l'effectif d'Hervé Renard qui ira en Egypte.