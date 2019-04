Maroc: Hervé Renard revient sur le match contre l'Argentine

Le 26 mars dernier, le Maroc recevait l'Argentine à Tanger pour un match amical international. Une rencontre qui a vu l'Albiceleste l'emporter 1-0.

Quelques jours après le match, Hervé Renard, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, est revenu sur les raisons de la défaite de son équipe.

« Les joueurs étaient un peu énervés des conditions de jeu. Il y a eu des duels plus fréquents, et à cause du vent, on ne savait pas où le ballon allait retomber. On savait bien que les Argentins étaient des combattants. Tout le monde avait envie de gagner ce match. Cela a pris une ampleur importante, vous avez dû le voir », a-t-il confié dans des propos relayés par Mounthakab.

Malgré tout, Renard se réjouit de son groupe qu'il considère comme l'un des plus exceptionnels qu'il a eu au cours de sa carrière.

« J'ai un groupe exceptionnel de joueurs et aujourd'hui, en toute sincérité, il n'y a pas de failles. J'ai rarement connu ça dans une équipe nationale. Parfois, quand on est entraîneur, on se retourne et on se pose la question : est-ce qu'ils sont vraiment derrière moi ? Je pense ne pas me tromper aujourd'hui en disant que j'ai confiance en eux et que c'est réciproque. Je pense que c'est ma plus grande réussite ici ».