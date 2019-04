Congo-Brazzaville: Enseignement professionnel - Le Pr Richard Bileckot plaide pour l'ouverture d'une école paramédicale à Impfondo

Le coordonnateur du Projet de réforme de l'enseignement paramédical (Preparamed) milite pour l'ouverture d'une école paramédicale d'ici à trois ans, au chef-lieu du département de la Likouala, une zone à haut risque de santé publique.

Le Pr Bileckot envisage l'ouverture d'une école paramédiale dans la Likouala, dans le but d'augmenter la qualité les agents. L' objectif est inscrit dans le projet Preparamed mis en place par le ministère en charge de l'Enseignement professionnel et de la formation qualifiante ainsi que celui des Finances et du budget, a-t-il rappelé.

Les indicateurs de santé publique ne sont pas bons dans la Likouala

Le département est encore enclavé et a la particularité d'être une zone forestière humide, propice à certains germes, a-t-il indiqué, en justifiant la nécessité d'ouvrir cette école publique. « C'est notre devoir en tant que Congolais d'aller là où c'est plus difficile pour essayer de rehausser le niveau », a-t-il expliqué. Outre la prolifération de germes dans la Likouala, ce département a aussi connu beaucoup de migrants en provenance de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de la Centrafrique, a martelé le Pr Biléckot.

Le développement du capital humain au cœur du PND

En tenant compte du Plan national de développement 2018-2022, dont l'un des axes est le développement du capital humain, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes, préconise, pour sa part, la formation des infirmiers et des sages-femmes dans chaque chef-lieu du département du Congo.

Le projet de réforme de l'enseignement paramédical va s'étendre dans tous les départements du pays: la Sangha, la Lékoumou, le Kouilou, les Plateaux et la Bouenza, a poursuivi son coordonnateur.

Signalons que la ville d'Impfondo est une localité du nord-est de la République du Congo, chef-lieu du département de la Likouala et du district éponyme. Elle se situe sur la rivière Oubangui. Impfondo possède un aéroport et il est possible de rejoindre Brazzaville ou Bangui par bateau. La ville est traversée par une route, longue de 135 km, qui la relie à Dongou et Epéna.