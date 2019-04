Maroc: Tanger réussit son Championnat national scolaire des sports collectifs

Le rideau est tombé lundi soir sur la première phase de la 60e édition du Championnat national scolaire des sports collectifs avec la participation de plus de 800 élèves et encadrants représentant les différentes académies régionales de l'éducation et de la formation.

Organisée en partenariat entre le ministère de l'Education nationale, de la Formation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et la Fédération Royale du sport scolaire, cette édition s'est tenue sous le signe: "Le sport scolaire, locomotive du sport national".

À cette occasion, le stade de la cité des sports à Tanger a abrité la finale de la 23e édition de la Coupe scolaire Danone, dont la catégorie football garçons (entre 12 et 13 ans) a été remportée par l'équipe de l'académie de Souss-Massa, qui s'est imposée devant l'équipe de Laâyoune-Sakia El Hamra (3-1), alors que l'équipe de l'académie de Tanger-Tétouan-Al Hoceima s'est offert la Coupe pour la catégorie filles (entre 16 et 18 ans).

Pour ce qui est de la Coupe de volley-ball, catégorie garçons (entre 13 et 15 ans) a été remportée par l'équipe du collège Mansour Eddahbi (académie Casablanca-Settat), alors que celle des garçons âgés de 16 à 18 ans a été décrochée par l'équipe du lycée qualifiant Salaheddine El Ayoubi (académie Casablanca-Settat).

La catégorie filles a été remportée par les élèves du collège Ibn Tachefine (académie de Fès-Meknès) pour les filles d'entre 13 et 15 ans, et par l'équipe du lycée qualifiant Moulay Rachid (académie de l'Oriental) pour les filles âgées de 16 à 18 ans.

Les participants à ces compétitions sont issus des phases éliminatoires qui ont concerné près de 1,8 million d'enfants, soit 36.000 équipes garçons et filles, âgés entre 10 et 18 ans, représentant 7500 établissements scolaires et relevant de 82 directions provinciales du ministère de l'Education nationale.

Après les Coupes scolaires de football et de volley-ball, les champions scolaires ont entamé mardi la Coupe nationale scolaire de basketball, de rugby et de handball, épreuve qui s'achève aujourd'hui.

Ces deux compétitions permettront de sélectionner les meilleurs éléments pour la formation de deux équipes nationales scolaires qui représenteront le Royaume lors des éditions 2018 et 2019 de la Danone Nations Cup, qui aura lieu à Barcelone en fin d'année 2019.

En marge de cette édition, la Centrale Danone a signé une convention avec le ministère de l'Education nationale pour la rénovation de quatre terrains de football en milieu scolaire, dont deux à Tanger, indique un communiqué de la société.

Cette initiative, précise le communiqué, vise à "promouvoir le sport scolaire tout en favorisant l'épanouissement de milliers d'enfants et de jeunes passionnés par le ballon rond".