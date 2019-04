Maroc: Vibrant hommage au poète Mohamed Bentalha à Safi

La septième édition de la Rencontre internationale de la poésie, tenue récemment à Safi, a rendu un vibrant hommage au grand poète marocain Mohamed Bentalha, l'un des pionniers de la modernité poétique dans le Royaume et l'une des grandes figures ayant contribué à la promotion de la poésie marocaine.

Lauréat en 2016 de la 11ème édition du Prix international Argana de la poésie, décerné par Bayt Achiir au Maroc (Maison de la poésie au Maroc), Mohamed Bentalha est aussi l'un des grands noms de la poésie arabe moderne qui a réussi à se distinguer à travers son ouverture sur d'autres courants et cultures poétiques.

Bentalha, qui est également l'un des fondateurs de Bayt Achiir au Maroc et membre agissant au sein du Réseau universitaire euro-méditerranéen pour la poésie, a remporté le Prix international de Fès du livre en 2015, et compte à son actif plusieurs recueils dont "La chanson des cygnes", "Nuage ou pierre", "Un peu plus", "Contre le courant d'eau" et "Le pont et l'abîme".

Initiée par la Fondation Al Kalima pour la culture et l'art à Safi avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication, la préfecture de Safi, le conseil de la région de Marrakech-Safi et le conseil municipal de la ville, cette manifestation de quatre jours a été notamment marquée par la remise des prix aux lauréats de la compétition poétique concernant les élèves des établissements scolaires de la ville et l'organisation de rencontres et de récitals poétiques, avec la participation d'une pléiade de poètes représentant plusieurs pays, dont le Maroc, l'Algérie, le Costa Rica, le Chili, l'Argentine, le Mexique, Cuba, l'Allemagne et l'Estonie.