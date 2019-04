Soudan: Le président tchadien termine sa visite dans le pays

Khartoum — Le président tchadien Idriss Déby a terminé jeudi après-midi sa visite d'une journée dans le pays. Le président Omar Hassan Ahmed Al-Bashir et un certain nombre de ministres et de représentants de l'État l'ont accompagné pour son adieu à l'aéroport de Khartoum,.

Le président de la République et le président du Tchad ont tenu jeudi matin une réunion bilatérale au palais républicain pour discuter l'évolution des relations bilatérales ainsi que la situation dans la région et de questions d'intérêt commun.

Les deux parties ont tenu des discussions conjointes pour promouvoir et développer la coopération entre les deux pays dans divers domaines afin de réaliser les intérêts communs des deux pays et deux peuples. Suivi de conférence de presse au cours de laquelle les deux présidents ont passé en revue les résultats de leurs réunions et les discussions communes entre les deux parties.