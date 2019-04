Congo-Brazzaville: Partenariat - Willis Towers Watson et MTN Congo signent un accord de remboursement des frais de santé

La société de courtage en assurance et réassurance a paraphé une convention, le 4 avril à Pointe-Noire, avec la société de téléphonie mobile afin de permettre à sa clientelle de recevoir le remboursement des frais de santé instantanément via le service de MTN mobile money.

Willis Towers Watson a décidé de s'associer à MTN Congo, pour alléger les souffrances de ses clients. Les deux sociétés, très présentes dans le pays, ont conclu un partenariat grâce auquel elles pourront faciliter l'accès au remboursement des frais de santé aux assurés de Willis Towers Watson via le système MTN mobile money.

Il s'agit là, en fait, d'une vision commune qui met le client au cœur des préoccupations à travers un service de proximité. Finis donc les allers-retours, les heures perdues dans les files d'attente ou encore les démarches administratives trop lentes.

Dorénavant, après le dépôt des pièces justificatives aux services de ressources humaines, les personnes ayant souscrit à une assurance à la société Willis Towers Watson recevront leur remboursement de frais de santé directement sur leur téléphone portable via mobile money.

Ce partenariat, signé par Djibril Ouattara et N'Gnineman Coulibaly, respectivement directeur général de MTN Congo et directeur général Afrique de l'ouest et centrale de Willis Towers Watson, témoigne de la volonté de traduire l'acte et la détermination de donner le meilleur pour satisfaire ensemble une clientèle de plus en plus exigeante.

Pour N'Gnineman Coulibaly, il s'agit là d'un service à valeur ajoutée permettant aux assurés détenteurs d'un compte mobile money de recevoir leur remboursement de frais de santé directement sur leur portable, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. " Ils n'auront plus besoin de se déplacer pour toucher leur argent, ces frais virtuels peuvent être transformés en cash dans n'importe quel point agréé MTN mobile money à travers le pays, ils peuvent aussi permettre de régler différentes factures dans les boutiques partenaires de MTN mobile money" , a-t-il souligné.