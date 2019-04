Nigeria: Peter Odemwingie - Le Nigérian met un terme à sa carrière

À 37 ans, Peter Odemwingie raccroche les crampons. Bien connu du championnat de France, où il a disputé 103 rencontres sous le maillot du LOSC entre 2004 et 2007, l'attaquant nigérian a officiellement pris sa retraite ce mercredi.

Le Super Eagle l'a annoncé lors d'une conférence de l'UEFA. « C'est une journée riche en émotions, j'ai tant de souvenirs en tête. Je ne savais pas comment l'annoncer ni où l'annoncer, mais je pense que c'est le bon endroit. Wembley est un lieu avec beaucoup d'histoires du football. Le prochain chapitre se prépare lentement pour une carrière d'entraîneur. J'espère officier en Premier League un jour », a ainsi déclaré Peter Odemwingie.

Révélé au grand public lors de la CAN 2004 en Tunisie, l'attaquant nigérian avait notamment évolué à Lille, entre 2004 et 2007, mais aussi en Premier League, où il porta les couleurs de West Bromwich Albion, de Stoke City ou encore de Cardiff City. Une fin de carrière quasi-anonyme, à l'image d'une carrière contrariée. Pourtant, à son arrivée en sélection en 2002, à 20 ans, Odemwingie était perçu comme un talent brut. Ses 10 buts en un peu plus de 60 sélections viendront le confirmer même si le diamant aura du mal à briller réellement. Il s'en va d'ailleurs avec un regret : celui de ne pas avoir pris part la CAN 2013. Ecarté par le défunt sélectionneur Stephen Keshi, Odemwingie avait assisté de loin à la compétition remportée, sans lui par les « Super Eagles ». L'amertume de sa non-convocation avait poussé le joueur à critiquer violemment Keshi et sa Fédération.

Peter Odemwingie a représenté les Super Eagles lors de deux Coupes du monde (2010 et 2014) et quatre éditions de la Coupe d'Afrique des Nations (2004, 2006, 2008 et en tant que capitaine en 2010). Il a marqué 36 buts en 129 matches de Premier League entre 2010 et 2016.