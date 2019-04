Congo-Brazzaville: Evénementiel - Lyna de Pepito à la charnière des festivals

L'artiste de scène et promotrice culturelle organise, après son passage à Kinshasa, une soirée Bimoko, ce 6 avril, au Cercle culturel Sony-Labou-Tansi à Brazzaville. Entrée gratuite.

Bimoko est un festival initié par l'association culturel Minawa Arts, dans le but de revaloriser et de promouvoir la culture et les traditions ancestrales oubliées. « Cette année, nous réservons, pour la soirée Bimoko qui aura lieu ce samedi 6 avril de 18h à 21h, beaucoup de surprises agréables à tous les amoureux de la saine culture. Venez vivre les charmes de la remontée du temps », a lancé l'artiste congolaise Lyna de Pepito.

En dehors de ces surprises qu'elle n'a pas voulu révéler, il est prévu la déclamation de deux poèmes de Pierre Ntsemou, "Afrique astrale" et "Le chant du coq"; l'heure du conte avec le comédien Sidney Batantou, qui revient sur scène après dix longues années d'absence. Le texte à l'honneur est "La calebasse renversée" de Victor Bery. Il y aura aussi bien d'autres récitals par des artistes chevronnés tels Mouleck, Alphonse Mafoua... , le tout agrémenté par l'animation de Pépin Ndalla et de Pototo, deux griots qui berceront le public dans leurs ballades avec des instruments traditionnels. Tant d'autres prestations à savourer sur place sont également au programme, avec des artistes issus de la République démocratique du Congo (RDC), du Rwanda, du Cameroun, etc.

Rappelons que dans le cadre des échanges culturels, la présidente de l'association Minawa Arts, Lyna de Pepito, a participé, du 23 au 29 mars dernier, aux phases éliminatoires du festival d'improvisation du théâtre scolaire, initié par S. Kondé, artiste pluridisciplinaire, et Régis Humbert, professeur au lycée français de Kinshasa en RDC. Un projet soutenu par l'Institut français, l'ambassade du Canada et bien d'autres partenaires.

Lyna de Pepito, artiste comédienne et metteure en scène, a animé pendant ces cinq jours des ateliers dans différentes écoles de Kinshasa afin d'y préparer les élèves pour la finale, étant aussi membre du jury pour les sélections des écoles finalistes.

Le 30 mars, à la Halle de la Gombe, s'est tenue la finale du théâtre de l'improvisation. Brillant par sa simplicité, l'ambassadeur du Canada, Nicolas Simard, a fait l'honneur d'être parmi les membres du jury, car cette forme de théâtre a vu le jour dans son pays. La finale a été remportée par les élèves du lycée des filles Liziba.