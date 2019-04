Sénégal: Sédhiou - Célébration de la fête du 4 avril sous le signe de la citoyenneté

La communion a été parfaite entre civils, militaires et paramilitaires de Sédhiou hier, mercredi 4 avril, à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Sénégal. Hommes de troupes et autres corps constitués, parés de leurs plus beaux habits, ont magnifié la grandeur du Sénégal, sous ses différentes facettes jusqu'aux représentations socio-culturelles.

La tribune était bien dressée et le cadre bien approprié pour le gouverneur de région de rappeler, avec insistance et conformément à l'esprit du thème de cette année, le respect des symboles de la nation et la restauration des valeurs civiques.

Le défilé civilo-militaire et paramilitaire, pédestre comme motorisé est assurément l'expression manifeste du concept Armée/Nation.

Parées de leurs plus beaux boubous, épaulettes, grades et emblèmes bien vissés, aux côtés des civiles, tout aussi élégants, les troupes en présence ont eu droit à la revue du Lieutenant-colonel Siaka Tamba, Commandant le 61e Bataillon de reconnaissance et d'appui représentant le Commandant de la zone militaire N°6 de Kolda, sous la présidence de Habib Léon Ndiaye, le gouverneur de Sédhiou.

A la fin des parades et autres démonstrations socio-culturelles, le gouverneur de région a magnifié le thème de cette 59e célébration de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. «Le thème est le suivant: «Forces de défense et de sécurité, un exemple dans l'éducation et à citoyenneté et à l'unité nationale».

C'est une invite, à travers ce thème, que le chef de l'Etat nous adresse pour nous inspirer des Forces de défense et de sécurité de par leur respect aux institutions de la République. Il s'agit, en effet, de restaurer les valeurs de citoyenneté et de civisme.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, tous les lundis de chaque mois, il est organisé au plus haut niveau de l'Etat et au niveau de l'ensemble des services déconcentrés et au niveau régional donc une cérémonie mensuelle de levée des couleurs», a notamment déclaré le chef de l'exécutif régional de Sédhiou.

Un hommage posthume est rendu à Malamine Diallo, alias Koumba Yalla, classé meilleur défilant l'an dernier et rappelé à Dieu au mois de mars.

Pour cette édition, le trophée de la meilleure école est revenu au centre Direct-Aid ex-AMA, et celui des meilleurs élèves décerné aux pensionnaires de El Hadji Dembo Coly, Saint-Charles et l'école 7.

Enfin, des drapeaux aux couleurs nationales du Sénégal ont été remis à chaque école, en vue de l'observance directe du respect des symboles de la nation, de la discipline et de la conduite citoyenne.