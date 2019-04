Sénégal: Macky Sall - «Je suis rassuré par la cohérence de notre concept de défense»

Le Chef de l'Etat, Macky Sall, a présidé hier, jeudi 4 avril, à la Place de la Nation, la fête de l'indépendance du Sénégal. A l'occasion de ce 59e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, Macky Sall a renouvelé sa confiance aux Forces de défense et de sécurité.

Il a, par ailleurs, fait part de son engagement à poursuive «l'équipement et le relèvement du moral par la revalorisation de la condition militaire».

«Je suis rassuré par la cohérence de notre concept de défense qui repose sur la globalité. Il n'est pas que militaire, il implique la coopération entre les unités et les différentes composantes de nos Forces de défense et de sécurité».

C'est en ces termes que le président de la République, Macky Sall, a renouvelé sa confiance aux Forces de l'ordre et de défense de notre pays hier, jeudi 4 avril, à la Place de la Nation, à l'occasion du 59e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

Aux côtés des présidents de la Gambie, Adama Barrow, de Madagascar, Andry Rajoelina, du Libéria, Georges Weah et du Vice-président de la Sierra Léone, Mohamed Juldeh Jalloh, entre autres personnalités, Macky Sall s'est dit satisfait du défilé civil et militaire commémorant l'indépendance de notre pays, axée cette année sur le thème «Les Forces de défense et de sécurité: un exemple dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale».

«Je suis totalement satisfait de l'organisation et du déroulement du défilé qui révèle encore une fois la cohésion du peuple et la performance de notre outil de défense nationale», a déclaré le président de la République à la fin du défilé civil, militaire et paramilitaire.

Appréciant toujours le défilé civil et militaire, il ajoute: «aujourd'hui, nous avons eu droit encore à un défilé impeccable et cette réussite est le fruit de la minutie et de la rigueur dans la préparation et dans l'organisation».

Le président de la République Macky Sall a, en effet, profité de l'occasion pour féliciter les Commandants des Armées sénégalaises.

«Je félicite le Général de Corps d'Armées, Cheikh Guèye, Chef d'Etat-major Général des Armées, le Général de Division Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale, Cheikh Sène, le Commandant de la zone militaire N°1, Colonel Cheikh Oumar Tamba, en charge de l'organisation du défilé, le Directeur Général de la Police Nationale ainsi que tous les Commandants de Forces et surtout l'ensemble des participants civils et militaires», a fait savoir Macky Sall.

Il promet ainsi d'améliorer les conditions militaires. «Je voudrai enfin réitérer ma ferme volonté de poursuive l'équipement et le relèvement du moral par la revalorisation de la condition militaire», a-t-il dit.

Il faut relever que le Colonel Cheikh Oumar Tamba n'est pas à sa première organisation de la fête de l'indépendance. C'est lui qui était en charge de l'organisation de la fête en 2017 et 2018.

REMISE DE DISTINCTIONS : L'excellence magnifiée

La célébration de l'indépendance est l'occasion pour la nation de décerner des distinctions aux civils et militaires les plus méritants.

Hier, jeudi 4 avril, le président de la République, Macky Sall, a élevé au grade de Commandeur le Commandant de la Gendarmerie mobile, le Général de brigade Mamadou Diouf et le Sous-chef des Ressources humaines à l'Etat-major général des Armées, le Colonel Mamadou Gaye.

Pour le grade d'Officier, les distinctions ont été décernées au Directeur de l'hôpital Principal de Dakar, le médecin Général de brigade Mor Sène, le Commandant de la Gendarmerie territoriale, le Général de brigade Moussa Fall et le Commandant en second de la Nrigade nationale des Sapeurs-pompiers, le Colonel Mamadou Ndoye.

Le grade de Chevalier a été décerné au Chef de cabinet du Haut-commandant de la Gendarmerie et Directeur de la Justice militaire, le Colonel Adama Gueye, au Commandant du Groupement opérationnel de la Marine Nationale, le Capitaine de frégate, Michel Diouf et au Chef du Centre secondaire d'incendie et des secours de la Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers de Bambey. Les Médailles militaires ont été octroyées à l'Adjudant-major Malick Niang du Bataillon de blindés, au Sergent-chef Issa de la Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers et au Caporal-chef, Boubacar Sakho du Bataillon d'artillerie. La même distinction est également décernée à l'Adjudant-chef Cheikh Faye de la Gendarmerie Nationale, au Sergent Oumar Diop du Bataillon des Commandos et au Soldat de 1ere classe Cheikh Ba, du premier Bataillon d'infanterie.