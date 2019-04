Sénégal: Sédhiou - Le colonel Sankoung Faty recommande le service militaire obligatoire

Le Colonel de la Gendarmerie à la retraite, Sankoung Faty, devenu membre de la société civile de Sédhiou, reste convaincu que «l'instauration du service militaire obligatoire sera d'un apport assez significatif à la restauration des valeurs de citoyenneté au Sénégal».

Il a soutenu cette perspective, mardi dernier, lors d'une conférence publique qu'il a animée au CDEPS de Sédhiou.

«Le thème de cette année est le suivant: «Les Forces de défense et de sécurité, un exemple dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale» et moi, j'ai axé mon développement autour de ce qu'on appelle l'esprit de corps parce que c'est à l'intérieur que se retrouve le tout».

Et de poursuivre: «j'ai surtout développé le thème sur trois axes notamment sur l'éducation et la formation des Forces de défense et de sécurité. D'abord sur ce qui est basé sur nos traditions c'est-à-dire l'apprentissage de nos valeurs qui ont pour noms l'humilité, la solidarité et le travail en commun».

Concernant le deuxième volet qui porte sur le respect des institutions, aussi bien les personnes que les lois et règlements, Colonel FAty «pense que le Service civique national doit devenir obligatoire mais surtout qu'il y ait un passage à une formation militaire.

Que les élèves qui réussissent au BFEM soient admis dans des centres de formation, au moins pour 45 jours, en apprentissage des notions de civisme dans l'Armée et également après le Bac.

C'est ce que font les américains par exemple. Et, c'est pourquoi d'ailleurs la plupart de leurs présidents sont des diplômés de l'Armée».

En fin le troisième volet de sa réflexion porte sur la déontologie professionnelle. Une fois ces valeurs restaurées, soutient-il, le pays va aisément se développer et s'illustrer encore mieux dans le concert des nations.

Les débats étaient riches, avec surtout la présence remarquable de beaucoup d'enseignants dont plus de la moitié partage le même point de vue que cet officier supérieur de la Gendarmerie à la retraite, actuellement acteur de la société civile de Sédhiou.