Sénégal: Kaolack - Fête de l'indépendance et appel à la citoyenneté et à l'unité

La région de Kaolack, à l'instar des autres collectivités du pays, a célébré hier le 59e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale devant une foule venue nombreuse.

Cette fête du 4 avril qui est tenue cette année sous le thème «Les forces de défense et de sécurité: un exemple dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale» a ainsi une occasion pour le gouverneur de la région de Kaolack de citer en exemple le comportement dont les citoyens sénégalais ont fait montre lors du dernier scrutin présidentiel (24 février 2019).

La réélection du président de République sortant pour un second mandat de cinq (5) ans, selon le gouverneur Al Hassane Sall, a été surtout rendue possible par un comportement irréprochable et exemplaire des électeurs, servant à tous une véritable leçon de citoyenneté.

Il convient alors, selon lui, de préserver cet acte de taille et continuer à bannir la violence, à cultiver le dialogue et surtout à bâtir auprès des pouvoirs publics le Sénégal de nos rêves.

«Ce Sénégal-là est à portée de mœurs, si nous savons nous comporter en bons citoyens à l'image de nos majestueuses Forces de défense et de sécurité et prouver aux yeux de la planète qu'il existe en nous une richesse potentielle».

Saluant toutefois la richesse et la somptuosité qui ont caractérisé l'évènement, aussi la proximité existant aujourd'hui entre les hommes de tenues et les populations qu'ils sont sensés défendre, le gouverneur Al Hassane Sall a aussi magnifié le rôle déterminant que nos distinguées Forces de sécurité et de défense ont toujours joué dans la défense de notre intégrité, en Afrique et partout dans le monde, quel que soit la situation et les théâtres d'opérations.

Ainsi, pour cette 59ème édition de la fête de l'indépendance, 2637 défilants dont 1927 civils et 714 militaires et paramilitaires ont marqué le pas. Ce défilé a été précédé par une cérémonie de décoration lors de laquelle le Colonel Ibrahima Samba Diallo du Bataillon du matériel et l'Adjudant Momar Talla Diouf ont respectivement été élevés au grade de l'Ordre national du Lion en même temps que le Sergent-chef Abdou Sadio du 3e Bataillon d'infanterie et le Caporal-chef Amadou Bâ Ndiaye de la zone militaire n°3 qui ont reçu la Médaille d'honneur.