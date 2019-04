Sénégal: Adresse à la nation, à la veille de la fête de l'indépendance - Macky Sall prône la promotion des valeurs de citoyenneté

Dans la foulée de son discours d'investiture du 02 avril, le président Macky Sall n'a pas manqué d'appeler les Sénégalais à la culture des valeurs de citoyenneté. Relevant en effet que « La citoyenneté est mise à mal à bien des égards », il a invité «gorgorlu» à une citoyenneté intégrale et assumée qui est « l'essence du contrat social qui fonde le vivre ensemble dans un Etat de droit ».

Macky Sall ne s'est pas seulement adressé aux forces de défense et de sécurité et aux jeunes qui sont particulièrement fêtés, à l'occasion de la célébration de l'indépendance du Sénégal.

Le président nouvellement élu pour un second mandat s'est voulu, à la veille de la célébration du 59e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale, direct à l'égard de tous ses concitoyens. Et de les inviter tout simplement à promouvoir les valeurs de citoyenneté qui fondent l'émergence.

Aussi dira-t-il : « Dans une société démocratique comme la nôtre, les droits et libertés individuels et collectifs, consacrés par la Constitution, sont partie intégrante de la citoyenneté. Il est juste et légitime qu'ils soient exercés sans entrave indue. Mais la citoyenneté n'est pas que droits et libertés. Elle est aussi devoirs et responsabilités ». Et de poursuivre : « Une citoyenneté intégrale et assumée veut que le citoyen soit à la fois libre et responsable de ses actes. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. C'est l'essence même du contrat social qui fonde le vivre ensemble dans un Etat de droit ».

Malheureusement, constate le chef de l'Etat : « Aujourd'hui, la citoyenneté est mise à mal à bien des égards ». Pour autant, a argué Macky Sall, « Elle est mise à mal quand l'honneur et la dignité de personnes innocentes sont mis à rude épreuve par la désinformation érigée en instrument de manipulation des consciences et de discorde sociale, quand l'espace public est occupé sans titre ni droit, au risque de poser de graves problèmes d'encombrement, d'insalubrité et de sécurité publique, quand, enfin, le bien commun n'est pas respecté et que les symboles de l'Etat, de la Nation et de la République sont ignorés ».

Dans la foulée, le chef de l'Etat indiquera dans son adresse : « Nous ne pouvons, mes chers compatriotes, nous résigner face à cette situation». Attestant que « C'est dans cet esprit que j'ai institué, dès ma prise de fonction en 2012, la cérémonie de levée des couleurs nationales au Palais de la République, le premier lundi de chaque mois », Macky Sall dira se réjouir « de constater que ce cérémonial citoyen est observé sur l'ensemble du territoire national ».

De même, a-t-il noté, « depuis 2012, en collaboration avec l'Etat-major général des armées, l'Ecole nationale d'Administration, qui forme une bonne partie de notre élite administrative, dispense à ses élèves l'instruction militaire dite « formation initiale commune de base », afin de mieux les préparer à l'exercice de leurs futures missions de service public». Macky Sall interpellera par suite les Sénégalais : « Ensemble, dans un effort national nous devons poursuivre la promotion des valeurs citoyennes; car l'esprit citoyen ne peut se construire par la seule action publique. Il s'acquiert surtout dans une démarche d'auto-régulation, où chaque citoyen se soumet volontiers aux exigences de l'intérêt général ». Qui plus est, a relevé le président de la République, « C'est ainsi que la conscience citoyenne s'élève en discipline nationale qui conforte le vivre ensemble et accélère le processus de développement. L'expérience montre en effet que la discipline individuelle et collective est un facteur de compétitivité et de croissance économique ».