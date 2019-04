Ile Maurice: Métro - Réunion gouvernement opposition à Quatre-Bornes annulée

Les autorités ont-elles eu peur d'avoir à rendre public le rapport de l'Environmental Impact Assessment (EIA) ? Toujours est-il que le gouvernement et Metro Express Ltd ont annulé la réunion qu'ils devaient tenir ce vendredi 5 avril à 15 h 30 avec les trois députés de Belle-Rose - Quatre-Bornes, Xavier-Luc Duval, Arvin Boolell et Kavi Ramano, ainsi que la maire, Soolekha Jepaul-Raddhoa, et les conseilleurs municipaux sur ce projet.

Les conseillers ont été informés et ont passé le message au leader de l'opposition. Xavier-Luc Duval attend cependant une confirmation officielle. Nous n'avons pas pu non plus obtenir de réponse du côté des autorités pour le gouvernement au sujet de la raison exacte.

Dans une correspondance adressée au député de l'opposition, Nando Bodha, ministre des Infrastructures publiques, avait dit vouloir avoir des consultations régulières avec les parties prenantes pour résoudre tous les problèmes qui surgiront lors des travaux, dans les meilleures conditions.

Les trois députés ont accepté l'invitation du ministre, sous deux conditions. La première c'était de rendre le rapport de l'Environmental Impact Assessment (EIA) public. L'autre condition imposée était d'organiser une rencontre avec les forces vives et les citadins de Belle-Rose - Quatre-Bornes.