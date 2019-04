Madagascar: Réseau Malina - Une convention de partenariat entre Midi Madagasikara et Transparency International

La lutte contre la corruption est l'affaire de tous et n'engage pas uniquement les autorités en place.

Chacun doit apporter sa contribution. Et pour Transparency International Initiative Madagascar (TI-IM), les journalistes sont des éléments clés dans l'aboutissement de cette lutte. C'est la raison pour laquelle le réseau Malina a été mis sur pied, l'année dernière. Il s'agit d'un réseau de journalistes d'investigation dont le but est de mener des investigations sur des affaires suspectes ou des pratiques qui nourrissent la grande corruption au sein de l'Administration.

Évolutif. Dans cette optique, Midi Madagasikara apporte son aide à TI-IM et au réseau Malina, en publiant - sur une page tous les premier et troisième mardis du mois - les produits des investigations des journalistes dudit réseau. Notre Directeur général, Jeremy Rabesahala, a fait savoir, néanmoins que « c'est pour commencer et que c'est évolutif ». Me Alex Rafamatanantsoa, le président de TI-IM, qui n'a pas manqué de préciser, de sa part, que « c'est un honneur pour nous d'autant plus que Midi Madagasikara est le quotidien le plus lu« . La signature de la convention de partenariat entre Midi Madagasikara et TI-IM a, donc, eu lieu, hier, à l'IKM Antsahavola en présence du staff technique de TI-IM, de l'ambassadeur d'Allemagne à Madagascar, des représentants de la coopération allemande GIZ et du ministère français des affaires étrangères. La cérémonie a également été honorée par Rajen Bablee, le Directeur Exécutif de Transparency International Maurice et Gérard Rakotonirina, le président de l'Ordre des Journalistes de Madagascar (OJM).