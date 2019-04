Madagascar: Cinéma / The Avengers - Endgame attendu à Madagascar

Thanos, le cauchemar des Avengers

La fièvre « The Avengers : Endgame » a aussi gagné Antananarivo. Ce film des frères Russo est attendu par des centaines de millions de fans à travers le monde, dont la sortie est imminente. Le 24 avril se rapproche à grand pas, puisqu'il y sera diffusé pour la première fois. Une grande messe des amateurs des aventures des Iron Man, Captain America et autres Bruce Banner. D'autant que le dernier épisode, « The Avengers : Infinity War » a ligué toute la planète contre le bonhomme violet et terrible Thanos, psychopathe qui se croit visionnaire. Il a remporté la première bataille en tuant la moitié des Avengers. Cette fois, si on suit la plus simple des logiques, la ligue des justiciers va prendre leur revanche.

C'est sûr que malgré son état mental, Thanos ne va pas laisser se faire interner. Par ailleurs, les Avengers ne vont pas sûrement lui susurrer des mots doux. Ce sera une guerre finale des plus impitoyables. Est-ce que ce dernier volet annonce la fin de cette saga ? Nul ne le sait pour le moment. Est-ce que Madagascar pourra également profiter du film, d'une durée de trois heures paraît-il, le 24 avril ? Tout cela reste des questions en suspens pour les fans des Avengers. Ce qui est sûr, le bien triomphera toujours peu importe qui est de son côté.