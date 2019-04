Madagascar: Rock - Les metalheads gâtés par « Elevator »

Kr78 sonne le renouveau du thrash metal

« Elevator », proposé par Distorsion Team investira la scène du Point d'Exclamation Lounge Bar Analakely demain à partir de 15 h. Quatre groupes de rock/metal seront sur scène : Martz, Kr78, El dino et Angaroa.

L'évènement rock du week-end, le concert concocté par Distorsion Team, « Elevator », demain au Point d'Exclamation Lounge Bar est une affiche de festival. Sur scène, les « metalheads » retrouveront des pointures comme Martz, Kr78 et des « bands » reconnus comme Angaroa et Eldino. Depuis le début de l'année, ce lieu huppé de la capitale accueille des moments dédiés au métal antananarivien. Tout à son honneur, puisque ce genre musical retrouve ses couleurs depuis ces dernières années. Sans l'apport des propriétaires de salle ou de scène, ce nouveau souffle ne pourra pas s'exprimer.

Ensuite, il y a ces quatre formations. Martz, un metal band qui a traversé une quinzaine d'années. Ayant eu un succès fulgurant dans les années '90 et 2000, il s'est petit à petit fait oublié. Mais son aura est toujours restée dans la mémoire des adeptes de cette musique. Les revoir sur scène c'est comme revoir des pionniers retournés de leur terre d'exil. Et comme tous les précurseurs, il possède toujours cette hargne brute qui se retrouve dans leur musique. Martz est de la période des Lokomotiva, Red Metal et bien d'autres. Une des périodes bénies du rock malgache. Mais les autres groupes ont aussi à revendre.

A commencer par Kr78, le nouveau feu follet du thrash metal, à part qu'il dénomme leur style le « Thrash groove métal ». On y retrouvera Lovaniaina Serge, Elie Valérien Randrianiaina, Vony Ratahiriniaina et Hery Manana Todisoa Andrianjafy. Quatre garçons avec une dégaine de loubard, distillant un rock moderne, musical, atypique et intelligent. Avec ses titres aux échos révolutionnaires comme « Vavolombelona ratsy fanahy », « Menalamba », « Virus »... Ce « band » a été la révélation rock de 2018. Désormais, les metalheads les retrouvent de plus en plus dans la capitale si sa ville d'origine est Antsirabe.

Dans la série découverte, le groupe El dino saura sûrement convaincre les plus exigeants. « Nous allons proposer une musique plus hardcore qu'on va mâtiner de funk, de reggae... du rock alternatif. Nous mettrons toujours en avant notre message résumé dans le - positive mental attitude, toujours avancer et jamais se laisser abattre », souligne Yves Jerry Ranaivoson Randriamaromanana, membre du rock band. A côté d'El dino se trouvera Angaroa, connu dans le milieu du métal malgache sans avoir passé le cap du succès des groupes de rock/variété. Leur style sonne plutôt hard rock avec des textes frôlant parfois le politique, une dimension parfois oubliée dans cette musique, et anti système.

Le public sera donc rassasié par plus de trois heures de riffs, de frappes dures à la batterie et de vrombissements des quatre cordes. Des moments comme cela, il est impossible de les rater pour tout bon « metalhead ». Apparemment, avec les belles promesses de l'année dernière, le rock malgache sonne encore plus la charge cette année.