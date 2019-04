Madagascar: Motocyclisme - Dadou Razafindrakotohasina ne briguera pas un second mandat

Dadou va encore rester dans cette discipline

Propulsé à la tête de cette fédération en 2014, il cédera sa place ce samedi à Besarety.

A quelques jours de passer le flambeau à son dauphin, le premier président de la FM motocyclisme a dressé le bilan de son mandat, hier. « Je ne me porterais plus candidat. Nous avons accompli ce qu'on a prévu de faire en un mandat. La présidence de la fédération n'est pas un emploi ou un moyen pour s'enrichir » a-t-il souligné. La fédération malgache de motocyclisme a été constituée officiellement en 2014 pour permettre aux férus de cette discipline de participer à des compétitions officielles, de promouvoir la pratique de la course moto indépendamment du sport automobile. Cette fédération est affiliée à la fédération internationale de motocyclisme. Actuellement, trois ligues sont membres au sein de la fédération à savoir Vakinankaratra, Analamanga et Atsinanana et une autre est en gestation. « Nous avons organisé des championnats périodiques. Le scooter est membre à part entière au sein de la fédération et dispose d'une commission spéciale. Plusieurs actions ont été réalisées dont l'encadrement et l'envoi d'un motard au championnat du monde » a-t-il continué.

12.500 euros. Reconnue internationalement, la fédération malgache de motocyclisme a bénéficié cette année de 12.500 euros de subvention de la part de la fédération internationale. « Cette subvention ne sera pas versée sur le compte de la fédération, mais, peut être utilisée lors des formations et aux participations aux différentes compétitions internationales » conclu, Dadou Razafindrakotohasina. Il est à signaler que les droits d'inscription à des évènements internationaux coûtent environ 450 euros et la licence journalière est de 1000 euros. La fédération malgache de motocyclisme tiendra son assemblée générale élective ce samedi 06 avril à l'Hôtel Grégoire, Besarety. Une seule candidature a été reçue pour succéder à Dadou Razafindrakotohasina. Le nouveau président de cette fédération en collaboration avec la commission Touring et loisirs organisera la "course de côte", le 27 avril à Imerikasinina.