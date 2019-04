Congo-Kinshasa: Grogne Sociale - Nécessité et urgence de trouver une solution durable

Il appert que ces revendications ont un effet contagieux. De la première réclamation avec la société Transco, en passant par celle de New Transkin, de la SONAS, de la SCPT, pour ne citer que celles-là, si l'on doit ajouter aujourd'hui celles des vendeurs congolais œuvrant dans le commerce des Indo-pakistanais, il n'y a qu'un seul lien.

L'amélioration des conditions de travail de ces derniers est mise à l'avant-plan. Pour ces derniers, ils revendiquent l'ajustement du SMIG que le gouvernement a fixé et qui ne leur permet, en tout cas pas, de nouer les deux bouts du mois. Au grand marché, les maisons de commerce desdits expatriés sont closes. Réel manque à gagner.

Dans cet imbroglio, comment trouver une solution durable, pour conjurer cette crise aux élans irrédentistes, qui se développe au-delà des rapports entre les indo-pakistanais et les vendeurs congolais ? Il faut souligner, tout d'abord, que ce commerce est d'une importance de taille, non seulement dans l'économie du pays, mais aussi pour le petit peuple, qui vit au jour le jour.

Etant donné la précarité de l'emploi dans le pays, ces expatriés offrent, de près ou de loin, un cadre aux désœuvrés congolais, Kinois en particulier, et diminue tant soit peu le chômage, nonobstant les conditions non encore réunies pour mettre de l'ordre dans la gestion de ces travailleurs, pour leur offrir, quand même, de quoi lier les deux bouts du mois.

Négocier le modus vivendi

Le ton ou le go donné par les travailleurs des indo-pakistanais n'est pas à négliger. Loin de chercher à nuire ou à déstabiliser ces commerçants, ces revendications sont nobles et justes dans la mesure où elles permettront aux décideurs publics de régulariser la situation de tous les travailleurs confondus dans le pays. Saint Thomas D'Aquin, parlant du SMIG, mieux, du minimum vital, considérait que c'est le seuil minimum en deçà duquel l'homme ne peut survivre, ni même pratiquer la vertu. Or, l'on demande trop aux travailleurs, qui doivent observer un certain nombre de normes liées à la morale, sans pour autant leur offrir en retour un mode de vie commode, pouvant leur permettre de travailler en toute sérénité. Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer la mauvaise gestion infligée aux travailleurs et cela, depuis des lustres.

Un dialogue permanent

Des négociations permanentes avec des intermédiaires efficaces comme le Ministre de travail sont recommandables. Car, doit-on appuyer, le besoin de composer, entre les travailleurs et leurs patrons, en vue de trouver une solution médiane s'invite, en termes de mesure thérapeutique. Il est vrai que le gouvernement doit veiller au respect du SMIG. Car, à tout prendre, les conditions de travail et la rémunération se doivent d'être humaines et réfléchies pour éviter toute grogne et rebondissement social, improductif vis-à-vis autant des travailleurs que des expatriés, voire du gouvernement. D'où, le recours urgent à un dialogue franc et constructif, est-il de mise, pour palier à cette grogne qui ne fait que s'amplifier et qui risquerait de bloquer les travaux du grand chantier qu'est la RD. Congo.