Soudan: Le pays participe à la réunion de la BID

Khartoum — Le Soudan doit participer à la 44e réunion annuelle du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), qu'aura lieu à Marrakech, au Maroc, les 5 et 6 avril courant.

Le ministre d'Etat aux Finances et à la Planification économique et chef de la délégation soudanaise, Mustafa Yousouf Hawali a déclaré que la réunion se tenait chaque année au niveau des ministres des Finances et de l'Economie des pays membres de la BID afin d'examiner la performance du Groupe de la BID en général et ratifie ses budgets annuels, ses comptes finaux audités et prend des décisions et des directives pour le développement de la performance du groupe.