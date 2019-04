Madagascar: Programme DEFIS - Quatre filières appuyées dans trois régions

Améliorer durablement les revenus et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ruraux vulnérables dans ses zones d'intervention. Tel est l'objectif principal du programme DEFIS (Programme de Développement des Filières Agricoles et Inclusives).

Plus particulièrement, quatre filières prioritaires seront appuyées dans ses trois régions d'intervention, à savoir Ihorombe, Amoron'i Mania et Haute Matsiatra. Il s'agit notamment des filières riz, maïs, miel et oignon. En effet, ces régions ont une forte potentialité de production de ces produits agricoles.

Actions prioritaires. En outre, 92 200 exploitants agricoles familiaux seront touchés par le programme. Mais pour cette année 2019, environ 18 000 exploitants agricoles familiaux seront ciblés. Et comme actions prioritaires, le programme DEFIS vise à aménager 2 400 ha de périmètre rizicole pour cette campagne de production 2019-2020.

A part cela, des Conseillers en Gestion d'Exploitations Agricoles Familiales ou COGEAF seront mis en place, sans oublier la construction des locaux des « « Tranoben'ny Tantsaha Mpamokatra » ou la Chambre d'agriculture dans les chefs lieux de régions. La production de semences de base de proximité en maïs et riz, s'avère également prioritaire afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'Etat en matière d'autosuffisance alimentaire en l'an 2020.

15 millions de dollars. Par ailleurs, un atelier de consultation publique sur le projet d'adaptation au changement climatique dans le Programme DEFIS, et ce, pour le compte du Fonds Vert pour le Climat ou FVC, s'est également tenue à Fianarantsoa.

L'objectif consiste à identifier les points de vue et les opinions des populations, particulièrement celles qui seront affectées, de près ou de loin, par le projet. En effet, le Programme DEFIS va allouer 15 millions de dollars pour le volet environnement et changements climatiques, a-t-on conclu.