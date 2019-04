Madagascar: Andry Rajoelina - Rencontre avec la diaspora au Sénégal

Jour J pour la célébration du 59è anniversaire de l'indépendance du Sénégal. « Force de défense et de sécurité : un exemple dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale ». Tel est le thème choisi pour cette année. Madagascar sera à l'honneur à Dakar.

Le président Andry Rajoelina sera l'invité d'honneur du président Macky Sall et du peuple sénégalais pour cet évènement. Depuis quelques jours, le drapeau malgache et les photos du président de la République de Madagascar flottent sur toutes les rues et avenues de la capitale sénégalaise.

Durant toute la cérémonie qui aura lieu sur le Boulevard du Général de Gaulle, le président Andry Rajoelina sera aux côtés de son homologue sénégalais, le président Macky Sall. Ceci marque la relation de fraternité et de confiance entre les deux pays. Hier soir, le président Andry Rajoelina et son épouse Mialy Rajoelina ont rencontré les membres de la diaspora malgache au Sénégal.

Une rencontre qui s'est déroulée dans la salle de conférence de l'hôtel King Fahd Palace de Dakar. Une occasion pour le couple présidentiel de se mettre à l'écoute de ressortissants malgaches résidant dans ce pays et d'entretenir des contacts directs avec eux. 300 ressortissants malgaches résident au Sénégal tandis que 150 d'entre eux sont enregistrés à Dakar.

Amélioration des services. En général, ils sont employés de l'Ambassade ou des organismes et organisations non gouvernementales, ou cadres à l'ASECNA ou au niveau du secteur privé. Ont été évoqués lors de la rencontre entre autres, la nécessité de l'amélioration des services au niveau de nos représentations étrangères, les difficultés rencontrées dans l'octroi des passeports de service et des passeports diplomatiques, la nécessité d'un accord de coopération entre les deux pays afin de faciliter les échanges commerciaux, la lenteur administrative au niveau du monde de la Justice, la question de la sécurité et défense, ainsi que l'éducation et la coopération entre les universités malgaches et sénégalaises.

Pour sa part, le président Andry Rajoelina a tenu à rassurer les membres de la diaspora au Sénégal par rapport à leurs inquiétudes. Il n'a pas manqué également de leur encourager à investir au pays. « Sur le plan économique, l'objectif de l'Initiative pour l'Émergence de Madagascar est de favoriser le Vita malagasy et de promouvoir l'entreprenariat des jeunes », a-t-il réitéré.