Madagascar: Tradition - Le nouvel an « malgache » lancé au Rarihasina

Les exposants ont fait preuve d'originalité

Bon gré mal gré, le nouvel an malgache du « Trano Koltoraly » et de quelques collines sacrées de la région Analamanga a été lancé d'assez belles manières hier au Tahala Rarihasina. Une exposition inédite s'y tient.

Si le gros des célébrations du nouvel an malgache selon le Trano Koltoraly est lancé ce jour. La journée d'hier a été consacrée par l'ouverture officielle d'une exposition sur le sujet au Tahala Rarihasina Analakely. Officiel et traditionalistes ont été présents pour partager au grand public l'esprit de ce nouvel an, et également les divers aspects de la culture malgache. Face à la polémique, qui enfle de plus en plus sur la véracité de la date de changement d'année, Victorio Andriamihanta, du Trano Koltoraly et chef de file d'une association qui valorise l'identité malgache se défend. « Nous respectons le calendrier de la nature. Ce n'est pas nous qui choisissons le moment, c'est le moment qui dicte nos actions ».

Durant cette exposition qui vaut tout de même un détour, les exposants ont mis en avant des thèmes qui sont parfois méconnus ou superficiellement connus des visiteurs. Par exemple, les différents aliments qui procurent la bonne santé. Comme la feuille de thé ou « ravim-boafotsy » qui possède milles vertus, loin d'être un simple breuvage matinal. Ou encore, la mangue, un fruit capable d'éviter plusieurs maladies. Sans oublier le miel qui regorge de vitamines, à faire rougir un comprimé effervescent de multivitamine. Le zébu malgache a été aussi évoqué par les exposants. L'importance du « Volavita », cet animal aux couleurs particulières. En effet, les propriétaires du zébu « Volavita » ne sont pas considérés comme tels.

Zébu sacré. Puisqu'ils possèdent un animal de sacrifice. Ils ne sont donc que les gardiens et quand des sacrifices sont exigés, ils donnent la bête gratuitement. Non loin du Tahala Rarihasina, Ankoay Mikolohasina Andrianarisoa a aussi tenu un stand au parvis de l'Hôtel de Ville. Autant investir un lieu populeux. Il y va aussi de son avis sur cette polémique. « Nous n'avons rien contre personne. Puisque nous ne pouvons pas aller contre la nature. C'est elle qui arrange les saisons et les périodes, alors nous sommes contre personne », assure t-il. Visiter son installation permettra de voir les archives liés aux évènements culturels et traditionnels malgaches.

La suite des évènements se fera ce jour au Kianjan'ny Kanto à Mahamasina. « Nous allons d'abord distribuer le feu éternel ici au Tahala Rarihasina. Les évènements vont commencer à 14 h là- bas », ajoute Victorio Andriamihanta. Si dans la capitale, les célébrations se feront dans les enceintes du stade municipal, les collines sacrées qui se conforment à cette date vont également faire les leurs. Pour les autres régions, cela reste à voir si tout le pays va suivre le mouvement. « C'est toujours bien de voir que nous sommes un peuple qui possède au fonds notre identité, si je considère cette installation. Quand je pense qu'il y a des divergences entre nous les malgaches sur le sujet, cela donne un arrière goût amer », laisse entendre Miarintsoa Justine Rafenomanampisoa, une visiteuse sexagénaire de l'exposition.