Algérie: Sept éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Oran

Alger — Trois (3) éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés à Oran par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) au moment où quatre (4) autres, ont été arrêtés dans la même wilaya par les éléments de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale, indique jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 3 avril 2019, à Oran (2e Région militaire), trois (3) éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis

que des éléments de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale, ont arrêté dans la même wilaya, quatre (4) autres éléments de soutien aux groupes terroristes, impliqués dans les activités de la cellule terroriste démantelée à Oran le 26 mars 2019, et ont saisi quatre (04) fusils de chasse, une quantité de munition, ainsi que des armes blanches et d'autres objets", précise la même source.

Lire aussi: Arrestation de quatre narcotrafiquants transportant plus de 177 kg de kif traité à Ain Defla

Par ailleurs et, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire "a appréhendé, à Tamanrasset (6e RM), (14) orpailleurs et saisi sept (7) véhicules, trois (3) détecteurs de métaux, (11) marteaux piqueurs, (15) groupes électrogènes et (150) sacs de pierres", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté, à Oran (2e RM), un (1) narcotrafiquant en possession de (500) comprimés psychotropes".

En outre, "(52) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tamanrasset et Tlemcen", rapporte également le communiqué.