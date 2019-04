Ile Maurice: Liberté conditionnelle - Faadil Choonee reconduit en cellule faute de pouvoir payer sa caution

La cour a accédé à sa demande de remise en liberté conditionnelle. Mais Faadil Choonee n'a pas pu payer ses deux cautions de Rs 75 000 et deux autres de Rs 150 000 et a été reconduit en cellule. Accusé dans deux affaires d'agressions sexuelles sur deux jeunes hommes, cet ancien proche du MSM a été traduit devant la magistrate Magalie Lambert de la cour de Mapou, ce jeudi 4 avril. Il a aussi dû signer deux reconnaissances de dette de Rs 250 000.

Les deux affaires sont passées le même jour. Lorsque la magistrate a accédé à la première demande de remise en liberté conditionnelle, la police n'a pas objecté lorsque la deuxième affaire est passée. Cependant, la magistrate a imposé plusieurs conditions. Faadil Choonee n'a pas le droit d'approcher les plaignants ou toute autre personne impliquée dans l'affaire.

Il doit aussi se présenter au poste de police le plus proche de sa résidence tous les jours entre 6 heures et 20 heures. De plus, l'accusé a interdiction de quitter son domicile entre 21 heures et 5 heures du matin. En cas d'exception, il doit informer la police. Faadil Choonee est représenté par Me Priyanka Gungah et Me Dick Ng Sui Wa.

Par ailleurs, l'accusé n'a pas apprécié le fait d'être pris en photo à son arrivée et a lancé un «batiara» en direction des photographes.