Ile Maurice: Syndrome de down - Journée consacrée à la sensibilisation

L'association Grand Port Regional Youth Council, en collaboration avec l'association First Responders, a participé pour la première fois à la Journée mondiale du syndrome de Down. C'était à Blue-Bay, le vendredi 25 mars.

L'événement a été un grand succès, au dire d'Irrfhan Gauzel, le Public Relations Officer du Grand Port Regional Youth Council. Il raconte également que c'était la première fois qu'un tel évènement a été organisé pour les enfants autrement capables de l'école L.P. Govindramen Aryan Vedic de Trois-Boutiques. Cette Journée mondiale du syndrome de Down, qui est normalement célébrée le 21 mars, s'est déroulée à la plage de Blue-Bay le 25 mars.

Avi Ramful, le président de l'association Grand Port Regional Youth Council, confie que les enfants étaient vraiment heureux. Leur journée était remplie par tellement d'activités, notamment «face painting, fill in the bottle, musical hat, entre autres jeux qui étaient prévues à leur intention. Après ces activités et un déjeuner, la journée s'est terminée par une distribution de prix et de médailles.

Avil Ramful et Irrfhan Gauzel nous expliquent fièrement qu'ils ont profité de cette Journée mondiale du syndrome de Down pout sensibiliser le public aux droits à l'inclusion et au bien-être des personnes qui en sont atteintes.