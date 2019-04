Soudan: Al-Sanoussi souligne rôle de la Chambre des Plaintes du Public dans le Réforme de l'Etat

Khartoum — 2019 (SUNA)- L'Assistant du Président de la République, Sheikh Ibrahim Al-Sanoussi, a affirmé le rôle essentiel de la Chambre des Plaintes du Public dans le Processus de Réforme de l'Etat, le Règlement des Griefs et la promotion des Droits de l'Homme.

Al-Sanoussi a été informé Mercredi, lors de sa visite d'inspection à la Chambre et de sa réunion avec le Secrétaire Général et son Personnel, sur les Performances de la Chambre au cours de la période écoulée et les Conditions de Travail des Employés, soulignant que l'Etat appuierait pleinement la Chambre pour son rôle.

L'Assistant du Président a déclaré qu'il est nécessaire de mener une Etude Approfondie sur le Statut de la Chambre et son Importance pour la Justice, la promotion des Valeurs de Bonne Gouvernance, de Défense des Droits de l'Homme et de la Lutte contre la Corruption, conformément à la compétence de la Loi sur la Chambre des Griefs Publics, Article (7).

Le Juge Ahmed Abu-Zaid, Président de la Chambre des Griefs Publics, a déclaré dans un communiqué de presse que la Chambre renforcerait la Coordination avec le Pouvoir Judiciaire, le Ministère de la Justice et d'autres Institutions Judiciaires afin de rendre la Justice, d'améliorer les Performances et d'assurer un Contrôle Administratif, la Réforme de l'Etat et à la lutte contre la Corruption.