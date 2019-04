Madagascar: Développement économique local - Renforcement de capacité des communes à collaborer avec le secteur privé

Un atelier du comité de contenu des informations sur le développement économique local (DEL) sur une hotline, a été organisé, dernièrement par la GIZ via le projet bilatéral ProDéCID ou projet de Développement Communal inclusif et de Décentralisation.

100 communes. L'objectif consiste à créer un comité de contenu et d'identifier les informations précises à diffuser parmi les plateformes DEL et les communes partenaires. Ensuite, les messages clés élaborés seront intégrés dans la hotline. Et la composante DEL de ce projet vise à renforcer les capacités des communes partenaires à collaborer avec le secteur privé dans le but de stimuler la croissance de l'économie locale. Puis un module de formation DEL destiné aux responsables de ces collectivités territoriales décentralisées ainsi qu'aux représentants clés du secteur privé local, a été élaboré.

Notons que près de 100 communes issues de trois régions d'intervention de ce projet bilatéral issu de la coopération entre Madagascar et le gouvernement allemand via la GIZ, seront bénéficiaires de la mise en place des plateformes de dialogue pour le développement économique locale. Ces trois régions sont Analamanga, Boeny et DIANA. Il faut savoir que la promotion du DEL par le projet ProCéDIC s'aligne à la politique du gouvernement en la matière et sur le développement du partenariat public-privé dans la mise en œuvre de la décentralisation effective à Madagascar. Raison pour laquelle, une telle initiative sur le DEL est considérée comme étant un projet pilote.

Retombées économiques. Et toujours dans le cadre de ce projet bilatéral, une gamme de produits d'informations sur le DEL disponible dans le pays, sera élargie, et ce, à travers la téléphonie mobile. Ces messages clés sur le DEL qui ont soutenu les initiatives pour la résolution des obstacles à l'économie locale et pour la promotion des activités économiques, seront ensuite intégrés sur une hotline en vue d'une formation mobile continue.

Notons que des plateformes de dialogue pour le DEL ont été mises en place dans cinquante communes partenaires depuis septembre 2018. Ces dernières et les autres acteurs clés locaux ont pu, entre autres, s'approprier de façon continue les concepts et les bonnes pratiques pour le développement de l'économie locale via des solutions innovantes. Et les retombées économiques ont été positives. A titre d'illustration, une amélioration des revenus de la population locale a été constatée suite au partenariat entre les collectivités décentralisées et le secteur privé dans le cadre de la promotion de ce DEL.

En outre, les opérateurs économiques ont établi une confiance aux communes en matière de gestion des projets de développement. Et en raison de l'instauration de la transparence au niveau de la gestion du budget communal, tous les acteurs locaux assujettis aux impôts deviennent plus redevables, a-t-on évoqué.

Partenaire de l'Etat. Par ailleurs, le projet ProDéCID mené par la GIZ va également procéder à la promotion de la lutte contre la corruption et à l'amélioration du transfert financier de l'Etat vers les Collectivités Territoriales Décentralisées. En effet, ces actions entrent dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation à Madagascar. En tant que partenaire de l'Etat dans le domaine de la décentralisation et du développement local, le projet a ainsi remis officiellement des matériels informatiques au profit de la direction des Concours Financiers de l'Etat rattachée au ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.