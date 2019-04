Angola: L'Italie confirme sa participation à la Biennale de Luanda

Luanda — L'ambassadeur d'Italie en Angola, Cláudio Miscia, a déclaré mercredi que son pays était disponible pour participer activement à la Biennale de Luanda - Forum panafricain pour la culture de la paix en Afrique, qui se tiendra en septembre de l'année en cours, dans la capitale angolaise.

La diplomate, qui a pris la parole lors d'une audience accordée par la ministre angolaise de la Culture, Carolina Cerqueira, a considéré l'événement comme une excellente occasion de faire connaître l'expérience italienne dans la résolution des conflits, ainsi que les traits d'identité dans le domaine culturel.

A cet effet, l'ambassadeur a indiqué que son pays profiterait de l'occasion pour mener diverses activités culturelles, parmi lesquelles des expositions photographiques, la cuisine, la musique, la mode et la danse.

Cláudio Miscia a également réaffirmé la volonté de l'Italie de soutenir les processus de candidatures de l'Angola au patrimoine mondial (corridor de Kwanza, Tchitundu Hulu et Cuito Caunavale) dans le cadre des "excellentes" relations bilatérales entre les deux pays dans de nombreux domaines.

À son tour, la ministre Carolina Cerqueira a déclaré que la participation de l'Italie constituerait une valeur ajoutée, compte tenu de son expérience en matière de résolution de conflits. Elle a cité en exemple le cas du Mozambique qui comptait activement sur l'action directe de l'Ordre de Sant'Egidio dans l'obtention de la paix.

En plus de la participation à la Biennale de Luanda, Carolina Cerqueira a également souligné les domaines de la restauration et de la valorisation du patrimoine historique et culturel, en mettant un accent particulier sur le patrimoine religieux dans lequel l'Italie a une vaste expérience.

Pour l'année en cours, la ministre a précisé que les objectifs principaux de l'exécutif dans le domaine culturel étaient la Biennale de Luanda, qui se tiendra en septembre, et le FestiKongo (commémoration de la désignation du Centre historique de Mbanza Kongo pour le patrimoine mondial).

L'Angola et l'Italie ont signé en 2002 un accord bilatéral de coopération culturelle, technique et scientifique et qui a officiellement ratifié par l'Angola le 13 août 2007.