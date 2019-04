Ile Maurice: Pointe d'Esny - Aret kokin nou la mer !

À Pointe-d'Esny, il y a sans doute l'une des plus belles vues du pays, mais pas que. Il y a également l'un des meilleurs bains - l'eau est transparente, turquoise, caressée par la jolie brise du sud, et un sable des plus fins. Heureusement qu'on a cessé l'extraction du sable qui tuait nos lagons, nos coraux et nos poissons. Hélas un autre problème perdure au nez et à la barbe des autorités.

Si l'accès, près d'une grotte, est des plus étroits - le grand public doit emprunter un couloir de la honte, coincé entre deux magnifiques et vastes cours et les pas géométriques sont pris, en revanche, les locataires de ces splendides terrains ont aussi investi la mer.

Dimanche dernier, nous avons constaté cela de visu. Face aux bungalows, des bateaux sont garés n'importe comment. Déjà que la plage est restreinte, maintenant si vous voulez nager il vous faut le faire entre les bateaux. Et si d'aventure vous frôlez un de ces bateaux en nageant, le propriétaire des bateaux, qui veille au grain, va vous insulter de loin : Éoula, pa touche mo bato bonom !

José, un touriste réunionnais, en a fait l'amère expérience et ne comprend pas comment certains peuvent prendre la mer comme leur propriété privée. «À La Réunion, on n'a pas le droit de mettre les bateaux n'importe où. Il y a des endroits pour cela. Ici c'est l'anarchie et je ne comprends pas pourquoi le public ne s'en plaint pas et les autorités qui ferment les yeux alors que ces bateaux gênent les nageurs.»

Et si vous êtes sur la plage, au moment où on met les bateaux à l'eau ou on les en sort, il vous faut évacuer les lieux, en ramassant votre pique-nique, pour faire place à des 4x4 qui polluent et leurs remorques comme l'atteste la photo.

On connaît Aret kokin nou la plaz, là c'est un niveau supérieur, soit Aret kokin nou la mer osi !