Ile Maurice: Quatre-Bornes - Première discussion entre gouvernement et opposition sur le métro

La manifestation tenue par les élus de la circonscription Belle-Rose - Quatre-Bornes et les forces vives de la région, le 24 mars, a-t-elle été le déclic pour des discussions sur la deuxième phase du projet du métro ? En tout cas, il est prévu qu'il y ait une première réunion avec les trois députés de la ville des Fleurs, Xavier-Luc Duval, Arvin Boolell et Kavi Ramano ainsi que la maire, Soolekha Jepaul-Raddhoa, et les conseilleurs municipaux sur ce projet.

Dans une correspondance adressée au député de l'opposition, Nando Bodha, ministre des Infrastructures publiques, dit vouloir avoir des consultations régulières avec les parties prenantes pour résoudre tous les problèmes qui surgiront lors des travaux, dans les meilleures conditions. Il annonce qu'une Task Force sera mise sur pied et se réunira régulièrement. Un Special Desk sera également créé afin de fournir clarifications et information sur plusieurs problèmes pour un dialogue constructif avec les parties prenantes, y compris les forces vives.

Interrogé par l'express, Xavier-Luc Duval affirme que les trois députés se sont rencontrés et sont unanimes à accepter l'invitation du ministre, sous deux conditions. La première c'est de rendre le rapport de l'Environmental Impact Assessment (EIA) public. «Que le ministre présente l'étude EIA, payée des fonds publics. Le document est essentiel pour comprendre le projet et son impact sur Quatre-Bornes. On insiste, on persiste et on signe. Sans l'EIA pas de discussions. Nous ne voulons pas de réponses évasives afin d'éviter ce qui s'est passé à Roland Armand et Barkly. Il n'y aura pas de discussion constructive sans le rapport des experts.»

Arvin Boolell abonde dans le même sens. «Il faut que le ministre réponde au souhait des citadins. Ils demandent l'EIA.»

L'autre condition imposée est d'organiser une rencontre avec les forces vives et les citadins de Belle-Rose - Quatre-Bornes. «Qu'il rencontre après les forces vives et les habitants. Tout doit se faire dans la transparence», réclame le leader du PMSD. Idem pour le député rouge, qui estime qu'il doit y avoir des discussions avec les résidents. «Il y a eu un forum avec les citadins il y a trois mois. Le ministre avait avancé au Parlement qu'il y aurait des discussions avec les citadins.»