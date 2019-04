Afrique Centrale: Le Soudan et le Tchad conviennent d'établir des Mécanismes Conjoints

Khartoum — 2019 (SUNA)- Le Soudan et le Tchad ont convenu de mettre en place davantage de Mécanismes Conjoints pour faire face aux Défis auxquels les deux pays sont confrontés et de travailler ensemble pour Assurer la Sécurité et la Stabilité dans les deux pays.

Le Maréchal Omer Al-Bashir, Président de la République, s'est déclaré satisfait du niveau des Relations entre le Soudan et l'Etat du Tchad.

Le Président Al-Bashir a déclaré lors d'une Conférence de Presse Conjointe avec le Président Tchadien, Idriss Deby, tenue Jeudi au Palais Républicain à l'issue de Pourparlers entre les deux Présidents, que cette visite s'inscrivait dans le cadre des consultations continues entre le Soudan et le Tchad sur toutes les Questions, en particulier les Relations Bilatérales, en soulignant que des Expériences et des Initiatives Réussies sont devenues un Modèle tel que les Forces Conjointes le Long des Frontières Communes.

Il a indiqué que les Forces Soudano-tchadiennes avaient joué un rôle Primordial dans la Sécurité et la Stabilité des Zones Frontalières, ce qui a permis d'imposer un Contrôle sur les Frontières et d'empêcher les Eléments Passifs, Terroristes et Criminels d'opérer le Long des Frontières Communes.

Le Président Al-Bashir a déclaré que la Sécurité et la Stabilité au Darfour constituaient l'un des Succès des Forces Conjointes Soudano-tchadiennes.

Il a noté de relier le Soudan et le Tchad par une Route Terrestre, des Chemins de Fer et des Fibres Optiques qui seront étendus à d'autres pays voisins via le Tchad.

Le Président a déclaré que les Pourparlers abordaient les Evénements dans les pays voisins, notamment en République Centrafricaine (RCA) et en Libye.

Il a révélé que le Président Deby lui avait invité à participer à un Sommet sur la Réactivation du Groupe Régional de Sin-Sad afin de faire face aux Défis et aux Situations Régionales.

Le Président Al-Bashir a ajouté avoir félicité le Président Deby pour l'Avortement Complet des Tentatives d'Infiltration des Rebelles à Ndjamena.